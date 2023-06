Detectada la presència del gat fer al Parc Natural del Montseny

Una geneta detectada al Parc del Montnegre i el Corredor Foto: FELIS-ICHN

Elha estat detectat alen el decurs de la campanya de seguiment (2021-2022) que ha portat a terme el Grup der Recerca en Carnívors de Catalunya (FELIS-ICHN). El seguiment s'ha fet a través de diverses càmeres instal·lades de manera estratègica en punts de mostreig. D'acord amb els resultats, un 33% de les càmeres han captat la seva presència al Montseny. El gat fer també s'ha detectat en el Parc del Castell de Montesquiu i l'espai natural de Guilleries-Savassona.Aquesta segona campanya s'ha fet en els sis espais de las de la Diputació de Barcelona i en vint-i-nou parcel·les d'arreu de Catalunya, però, tal com era de preveure el felí només ha aparegut als parcs més connectats amb el Pirineu i el Prepirineu (àmbit de distribució principal de l'espècie a Catalunya) i amb una abundància més aviat baixa en comparació amb la resta d'espècies ja que suposa un 4,5% de les deteccions de mesocarnívors en aquestes localitats. Enguany, aquest seguiment s'ha incorporat al conveni de col·laboració entre eli la Xarxa de Parcs Naturals.Cada parcel·la està formada per un mínim de dotze càmeres disposades en forma de quadrícula, amb una separació d'1,5 km. Els aparells estan actius en punts amb evidències d'activitat de fauna durant un mínim de tres mesos, i es prioritza l'època de zel del gat fer (desembre-març).Així mateix, els resultats de la campanya mostren que laés el l'espècie més abundant a la major part de les localitats, representant un 44 % de les deteccions totals de carnívors. En segon lloc, es troba la, que és especialment abundant als parcs més forestals de la Xarxa de Parcs Naturals, com ara elEltambé ha estat la segona espècie més detectada en alguns parcs amb un paisatge més variat. Laes troba en quarta posició, amb una abundància destacable únicament al Montnegre, amb el 23% de les deteccions totals de carnívors. Finalment, l'activitat de les càmeres ha permès la detecció d’altres mamífers carnívors fora de l’abast de l’estudi, com són la mostela o la llúdriga.