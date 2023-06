Unió de música i educació en un concert d'AmplificARTE a La Granja Ability Training Center de Palautordera

El Projecte

La Fundació Princesa de Girona, a través del seu programa Generació docents i el prestigiós segell musicalde Miami (EUA) han desenvolupat el projecte educatiu, una experiència musical i pedagògica única per treballar el desenvolupament personal i l'educació emocional a través de la música, dins i fora de l'aula. Ara aquest projecte es presenta a Catalunya en col·laboració amb, de Santa Maria de Palautordera.El proper dimecres 7 de juny, es farà ela Barcelona, en un entorn únic, a les instal·lacions de La Granja, al, on els joves cantants d'Art House Academy, Teo Book i Riza, interpretaran algunes de les cançons que componen la banda sonora del projecte AmplificARTE com el leit motiv del projecte Esperanza o En Otra vida que conformen part del repertori que els alumnes treballen a les aules per promoure i, i que analitzen temes d'especial importància pels joves com la solitud, l'amor, la seva preocupació pel medi ambient o la pèrdua d'un ésser estimat.AmplificARTE proposa als docents treballar la gestió de les emocions amb el seu alumnat de manera disruptiva i original. En aquest projecte, la paraula cantada pren protagonisme gràcies a la unió de joves artistes i joves docents. El programa ofereix unaque inclou una guia perquè els docents treballin les emocions del seu alumnat a través de la música, així com la celebració dBarcelona acollirà 3 concerts en els propers dies: 6 de juny (Escola La Vall. Bellaterra. A les 15h); 7 de juny (Club Emilio Sánchez Vicario. A les 10h) i 12 de juny (Escola Mare de Déu del Roser. Barcelona. A les 15:30h)El principal objectiu del projecte éscom a disciplina transversal i eina per treballar amb els joves el desenvolupament personal, el seu benestar emocional i una major cultura musical.són els sis artistes que estan darrere de la banda sonora d'AmplificARTE. Tots sis són alumnes del mestre Copello i són els autors de les cançons Esperanza, Crecer, Todo va a estar bien, Encontrarme, En otra vida, Rabia, Quiero i Niñas de Instagram ideades amb un propòsit pedagògic.(EUA) és un estudi d'enregistrament i acadèmia que té per objectiu descobrir, produir i donar suport a la música amb propòsit. Aquesta acadèmia està impulsada per, productor, compositor i pianista que, recentment, ha estat reconegut com a Productor de l'Any als Grammy Llatins i que, al llarg de la seva carrera, ha compost i produït música per artistes com Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer Lopez o Malú. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb tres premis Grammy i vuit Grammy Llatins.El projecte AmplificARTE es desenvolupa sota el paraigua de projectes de transformació educativa que duu a terme la, dins del seu programa “Generació docents”.Laés la primera granja escola d´entrenament de competències emocionals i està dirigida per la reconeguda educadora Emocional, escriptora i investigadoraAquest concert exclusiu és una activitat prèvia a la Setmana del Talent que durà a terme la Fundació Princesa de Girona entre el 8 i el 13 de juny.