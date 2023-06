El llegat patrimonial del vescomtat de Cabrera pren protagonisme a les Catifes d'Arbúcies

El llegat cultural que ha deixat a Arbúcies elha esdevingut el protagonista deld'aquest 2023. I és que de les 30 catifes que es confeccionaven enguany, dues d'elles s'han inspirat en el castell de Montsoriu, els vescomtes de Cabrera i el Museu Etnològic del Montseny – Espai Cabrera.En aquest sentit, totes dues confeccions han rebut el seu merescut premi. La catifa del carrer Major amb el títol, ha rebut el premi al treball i la catifa dels Catifaixons amb el títol, ha estat guardonada amb el premi a la varietat de flor. Però els premis no acabaven aquí, ja que la catifa dels veïns del Segimon Folgueroles amb la seva, han guanyat el premi al disseny i a l'originalitat. I, enguany, el jurat format per membres del Club Bàsquet Arbúcies, també han atorgat un accèssit a la catifa de l'Ateneu Popular l'Arboç amb una catifa molt reivindicativa amb el títolDes de primera hora del matí, els carrers d'Arbúcies s'han omplert de veïns i veïnes per confeccionar lesque s'han pogut veure als carrers del centre del municipi. A mig matí, quan les flors ja començaven a ser les protagonistes de les catifes, els centenars de visitants i turistes ja passejaven al llarg dels. A la 1 del migdia, quan ja es podien veure acabades totes les confeccions, han començat a caure les primeres gotes i, malauradament, a partir d'aquell moment, la majoria de catifes han quedat desfetes a causa de la pluja que ha persistit fins ben entrada la tarda.Aprofitant el Concurs de Catifes, més de, que aquest diumenge ha celebrat jornada de portes obertes. Uns visitants que han pogut veure com objectes i sales del mateix museu han inspirat el disseny de la catifa del carrer Major.