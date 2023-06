Escrutini del Pressupostos Participatius 2023 de l'Ajuntament de Breda

Aquest passat divendres 2 de juny va finalitzar el procés deamb l'escrutini públic que es va celebrar al Centre Cultural Els Forns. En l'edició d'enguany l'va pressupostar una partida de 25.000 euros per a executar diferents propostes fetes i triades per la ciutadania. En total van participar a la fase de votació un total de 266 electors i electores, que van emetre 461 vots, ja que cada persona podia triar fins a 3 opcions de les 6 que van arribar a la fase final de votació.Elva ser el següent: Millores al Poliesportiu Municipal: 123 vots; Diversificació i enriquiment dels patis de l'Institut Escola Montseny: 95 vots; Espai d'esbarjo per a gossos (Espai Gos): 78 vots; Renovem els Gegants. Ajuda'ns, Breda!: 69 vots; Instal·lació d'un tendal al parc infantil de la plaça Lluís Companys: 59 vots; Llitera d'emergència i material d'entrenament per al Camp Municipal de Futbol: 37 vots.La proposta més votada,, compta amb un pressupost aproximat de 18.204,76 euros. No hi ha cap altra de les propostes que sumada no sobrepassi els 25.000 euros fixats, per tant es l'única proposta guanyadora. L'Ajuntament revisarà la proposta per a dur-la a terme de la forma més adequada possible, fet que pot comportar algun canvi en el pressupost final. La proposta s'executarà entre els anys 2023 i 2024.Amb aquest procés participatiu l'Ajuntament de Breda pretén assolir diversos objectius a nivell de poble, tals com promoure laen la vida quotidiana col·lectiva; aconseguir una major identificació dels veïns amb la vila i augmentar la seva implicació; conèixer les necessitats dels veïns; promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia com empoderament, inclusió, igualtat, horitzontalitat, transparència i finalment planificar la despesa municipal el màxim d'ajustada a les prioritats ciutadanes.