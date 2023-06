Ha mort Elàdia Sànchez

Ha mort. A l'edat de 97 anys, ens ha deixat amb gran dignitat. Quasi un segle d'haver vist passar fets històrics que ja de tothom són coneguts.L'Elàdia va ser coneguda per treballar a l'empresa tèxtil celonina, als telers de Can Bernades.Després va ser coneguda per ser l', en. Un mestre constructor de Sant Celoni.Tota la seva família i amics agrairan un record per ella.La vetlla serà el diumenge 4 de juny al tanatori municipal. I dilluns el comiat a les 16:30 h al mateix tanatori municipal.El seu net,ha escrit uns versos per recordar-la:Flor del Sudgentil escuderatendre com el joncamor flexiblequan s'acaba el jorn.Anys i panys... i parets mestres...Cases, moltes cases i llars de foc.Que el viatge sigui dolç,per retrobar el teu amor.