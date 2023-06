El diumenge 4 de juny els carrers d'Arbúcies lluiran engalanats amb 30 catifes

El diumenge 4 de juny,celebrarà una nova jornada de catifes amb elque, a més a més, enguany comptarà amb la confecció de 30 catifes. Una xifra que feia anys que no s'assolia, però que posa de manifest que la tradició catifaire al municipi està ben viva i que compta amb relleu generacional.En aquest sentit, al llarg dels carrers l'Havana, Sorrall, Camprodon, Pont, Major, Vern, Sant Jaume i Segimon Folgueroles es podran veure confeccions elaborades per alumnes de les escoles, de l'institut, joves de l'Associació de Festes Joves o del Club Volei, així com de l'Associació de Jubilats i dels veïns i veïnes dels diferents carrers participants amb una llarga. Aquest 2023, el Club Bàsquet celebra 40 anys de la seva fundació i és per això que el leitmotiv de les catifes serà el 40è aniversari de l'entitat i, a més a més, aquest any també s'estrenen fent una catifa.A banda de les, els raconsCATIFES des de fa 16 anys complementen lai es podran veure un total de 28 dissenys d'art floral repartits al llarg del recorregut de les Catifes. Aquest any, la sequera i la importància de l'aigua com un recurs natural imprescindible és podrà veure reflectit en diferents composicions, tant dels racons com de les catifes.L'activitat d'aquest diumenge es complementarà amb un espectacle familiar el dissabte 3 de juny a la tarda, a la plaça de la Vila amb la cia. La Tresca i la Verdesca. I, el mateix diumenge, es podrà passejar passejar per laque hi haurà instal·lada a la placeta de Can Reus i per la zona d'atraccions a l'avinguda dels Països Catalans. A més a més, com a novetat d'aquest any, també es podrà visitar de forma gratuïta el Museu Etnològic del Montseny – Espai Cabrera.I, com no podia ser d'altra manera, la cercavila amb els Gegants, els grallers i els Flabiolaires d'Arbúcies i Santa Maria de Palautordera acompanyats per l'espectacle de carrer amb Circo-up i Papaya Jam posaran el punt final a la jornada catifaire.