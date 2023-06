Més de 700 alumnes del Baix Montseny participaran a l'edició del Robotseny - Montquímica 2023

acollirà dissabte 3 de juny la gran festa de la tecnologia i la ciència Robotseny-Montquímic 2023 amb la participació dei que compta amb la implicació dels seus ajuntaments i de moltes empreses del territori. La trobada tindrà lloc al parc de la Rectoria Vella a partir de les 10 del matí.

La competició de robots i la fira científica tornen a tenir com a centre d'interès l'Espai i es compta amb la col·laboració especial de l'Oficina Europea de Recursos per l'Educació Espacial (ESERO) per a Espanya, de l'Agència Espacial Europea (ESA).

La competició de robots Robotseny consistirà en 7 proves per equips: llançament de coet, refugi marcià, recollida de roques marcianes, estació espacial internacional, colonitzar la lluna, sistema solar i viatge de la Voyager.

La Montquímic, la fira científica, constarà d'un total de 33 parades dels 22 centres educatius exposaran al Parc de la Rectoria Vella experiments de la química de l'espai. Cada grup exposarà durant el matí la seva solució al repte proposat davant el jurat format per personal de les empreses col·laboradores, del Departament d'Educació i dels ajuntaments participants. En acabar, el jurat els donarà una certificació valorant els diferents ítems: certificació a la formulació científica, al màrqueting i comunicació, i a l'impacte social.

Els projectes Robotseny i Montquímic busquen promoure el procés d'ensenyament-aprenentatge de la tecnologia i la química des de metodologies experimentals que generin un aprenentatge més significatiu i motivador per a l'alumnat i potenciïn el gust per la tecnologia i la química. L'objectiu principal és potenciar les vocacions tecnològiques i científiques cap al batxillerat científic i els cicles formatius de la família de la Química.

Enguany s'ha comptat amb el patrocini de 14 empreses del territori del Baix Montseny: Renolit Ibérica, S.A. , Altervac, S.A., Arkema Química S.A., Ranke Química, S.A., Laboratoris Feltor, Lab Circuits, S.A., Givaudan Ibérica, S.A., Hohner Automáticos, S.L., Salicrú, S.A., Hidrocolor, S.L., Fundació Hospital Sant Celoni, Uquifa, S.A., Instal·lacions Elèctriques Cat i Futurtec Electromecànica Ind. S.L.