Sumem per Llinars aposta per un govern municipal estable

Llinars del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 7.992 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.321 54,06% Abstencions: 3.671 45,93% Vots nuls: 84 1,94% Vots en blanc: 103 2,43% Partit Vots % Regidors

La majoria absoluta dels darrers mandats d'ERC a l's'ha trencat aquest passatamb les eleccions municipals. Per primera vegada s'escollien 17 regidors i regidores i ha deixat una representació molt diversa amb l'entrada al ple de sis partits polítics.Un d'ells ésque ambal capdavant han aconseguit representació amb tres regidors, motiu pel qual manifesta que "vam ser el guanyadors de les eleccions municipals 2023 de Llinars del Vallès".Coderch ha confirmat que des del mateix dilluns 29 de maig varen començar a contactar amb els altres partits amb l'objectiu de crear unper Llinars del Vallès, "no volem crear fórmules amb mala base que al final s'acabarien desmuntant, Llinars no és el que necessita", ha assegurat aTambé ha dit que els resultats de diumenge on Sumem per Llinars i la CUP van ser els grups i revelació, indiquen aire fresc i renovació. Remarca que Sumem per Llinars "tenim unbasat en les necessitats reals de Llinars del Vallès i si arribem un pacte amb el partit que sigui serà per poder complir els nostres compromisos electorals", ha assenyalat el cap de llista d'aquesta formació.Després del 28-M l'Ajuntament de Llinars del Vallès estarà representant per ERC (7), PSC (3), SxLl (3), CUP (2), MALL (1), Junts (1)