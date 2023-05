Territori adjudica les obres del nou tram 2+1 de la C‑35 entre Sant Celoni i Riells i Viabrea

El Departament de Territori ha adjudicat, per un import total de 8,4 milions d'euros, les obres de transformació de la C-35 com a carretera 2+1 entre Sant Celoni i Riells i Viabrea, que incorpora també la configuració d'una via ciclista paral·lela a la C-35 i la GI-552 entre aquests municipis. Es preveu que aquesta obra, finançada en part mitjançant fons europeus REACT, comenci durant l'estiu i tingui una durada de 12 mesos.



Aquesta actuació s'emmarca en el Programa 2023-2030 de carreteres 2+1 del Departament, que consisteix en la conversió de vies convencionals a aquest nou model per a reduir l’accidentalitat en xocs frontals, un dels tipus que més víctimes mortals i greus causa.

Així, l'obra forma part de la transformació de la C-35 en una carretera 2+1, tot donant continuïtat al tram que va entrar en servei aquest hivern entre Sant Celoni i Vilalba Sasserra. A més, s'inclou dins d'un conjunt d'actuacions de millora de la seguretat viària que el Departament està desplegant en aquest eix de comunicació, per valor de més de 31 milions d'euros, com l'obra de reordenació d'accessos als polígons industrials de Sant Celoni situats al voltants de la C-35, actualment en execució.

D'altra banda, el projecte incorpora la construcció d'una via segregada del trànsit rodat per a ciclistes i vianants, per a promoure una mobilitat activa i descarbonitzada en els desplaçaments quotidians. Paral·lelament, atès l'entorn natural i paisatgístic pel qual discorre, es configura també com un itinerari d'interès turístic i d'oci.

Les obres ara adjudicades abasten un tram de 4,5 quilòmetres, que s’inicia a la rotonda amb la carretera de Gualba a Sant Celoni i finalitza a la nova rotonda de la Batllòria.

Actuacions que es portaran a terme

En un tram inicial, es preveu una millora dels accessos existents i la implantació d'un separador de fluxos mitjançant un zebrat central. A continuació, en un tram d'uns 2 quilòmetres, s'eixamplarà la carretera per a configurar un tercer carril addicional, per a permetre l'avançament de vehicles amb òptimes condicions de seguretat viària, sense necessitat d'ocupar el carril del sentit contrari, i es creen, així, dos trams d’avançament segur, un per sentit de circulació.

Entre la rotonda amb lai la nova rotonda de Riells i Viabrea es preveu un separador de fluxos que, a més de reforçar la separació entre sentits de la circulació, permet l'eliminació dels girs a esquerres i afavorir també la seguretat viària.

Es preveu la rehabilitació i millora del ferm al llarg de tota l'actuació i l'actualització d'elements de seguretat com la senyalització, l'abalisament, el drenatge i els sistemes de contenció.

El nou itinerari ciclista discorre entre Sant Celoni i la Batllòria pel costat sud de la C-35, seguint el seu corredor, i entre la Batllòria i Riells i Viabrea l’itinerari ciclista creua la C-35 i discorre pel corredor de la carretera GI-552.