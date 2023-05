El proper dissabte 3 de juny a les 12 del migdia a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis, a Sant Celoni la Fundació Emprius i la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) han organitzat un acte conjunt amb el títol "Terra Comunal: Quin Montseny volem?". La sessió té com a objectiu iniciar el debat públic sobre la dificultat real d'accedir a la terra, tant al Montseny com als seus contorns, sent conscients dels problemes complexos que implica la decisió d'establir noves activitats agràries per a totes les persones que no disposen de propietat sobre el territori.

L'acte vol oferir propostes d'acció, entre les quals es troba la creació d'Emprius, que pretén impulsar la cultura comunal i adquirir terres i habitatge per l'ús comú i agroecològic. Tot plegat, sense oblidar el compromís amb la protecció dels valors ambientals que guarda aquesta muntanya i que l'ha convertit en Reserva de la Biosfera.

Hi haurà un debat animat per la fila zero, que restarà integrada per agents implicats amb el territori. Es vol generar un espai on compartir experiències i opinions, i activar la creativitat per a recuperar un model territorial que pugui il·lusionar noves generacions interessades en el reviscolament del sector primari al massís montsenyenc.



En l'acte hi intervindran Perejaume, artista i poeta que defensa el món pagès; Anna Correro i Edu Nus, Fundació Emprius; i Rocío Barceló, de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.