Més de 1.000 participants a la Trail Guilleries de Sant Hilari Sacalm

Durant aquest cap de setmana s’ha celebrat ala cinquena edició de la, una cursa que passa per corriols i camins de les Guilleries i que any a any bat rècords de participació. La primera Trail va comptar amb 200 inscrits, la segona va duplicar les xifres fins a 400, la tercera va superar les 726 persones, la quarta va tancar inscripcions amb 815 i aquesta cinquena ha tingut 1.045 participants.És una cursa que aplega corredors d’arreu de Catalunya i altres indrets de l’estat espanyol i de l’estranger. El dissabte es va disputar la, les curses infantils, i l’entrega de premis va comptar amb la presència de la presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme, Mercè Rosich. Diumenge van tenir lloc les curses per a adults (de 16, 26 i 42 km) i la caminada d’11 quilòmetres.La sortida i l’arribada era a la plaça Gravalosa, al, i la música en directe de dissabte i una sessió de discjòquei diumenge van acabar d’amenitzar aquesta celebració esportiva multitudinària. Els guanyadors i guanyadores de les curses es van emportar una cistella de productes locals de les Guilleries i la classificació es pot consultar al web trailguilleries.cat Més d’unhan format part de l’organització i s’han encarregat de dissenyar el recorregut, senyalitzar els camins i preparar els avituallaments i cuidar tots els detalls per oferir una bona cursa.La Trail Guilleries és un dels esdeveniments destacats de la, que s’allargarà fins al 4 de juny. Entre setmana hi ha campionat local de natació, entrenaments oberts de bàsquet, portes obertes de patinatge i la milla urbana. Dissabte tindrà lloc l’Open BTT Girona i es disputaran partits del centenari del Club Esportiu Sant Hilari – Font Vella. I diumenge hi haurà l’acte de cloenda de la Setmana de l’Esport amb una exhibició de patinadores del Club Patí Sant Josep i del Club Patinatge Artístic de Tona, que són subcampiones d’Espanya i quartes d’Europa amb tres hilarienques a l’equip.