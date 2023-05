L'Ajuntament d'Arbúcies amplia amb 34 edificis el catàleg de masies del municipi

Elha aprovat inicialment l'ampliació delen sòl no urbanitzable del municipi d'Arbúcies.Aquest document, responsable d'inventariar i regular urbanísticament les edificacions en sòl no urbanitzable en les quals hi és reconegut un ús residencial, recull actualment un total deen què es troba dividit el terme municipal i les agrupa en tres grans tipologies: edificacions en ruïnes de les quals se'n reconeix la seva existència i el seu ús com a habitatges i de les quals se n'admet la reconstrucció; masies i cases rurals anteriors a l'any 1956 en les quals s'hi admeten obres de rehabilitació, ampliació i determinats canvis d'ús; i habitatges moderns, posteriors al 1956, en què només s'hi admeten treballs de manteniment i conservació.Amb l'ampliació que ara s'aprova s'hi afegeixen un total de: 4 d'elles com a masies en ruïnes que es podran reconstruir, 17 com a masies i cases rurals anteriors al 1956 i les 13 restants com a habitatges moderns legalment implantats en el sòl no urbanitzable a partir de l'any 1956. Més enllà de la inclusió d'aquestes noves fitxes s'ha aprofitat també per modificar-ne un total de 16 que es trobaven identificades en veïnats erronis i per eliminar-ne un total de 9 per diversos motius (estar en sòl urbà, haver-se enderrocat o haver quedat fora del municipi amb motiu d'una nova delimitació de termes amb els municipis veïns).En resum, es proposa l'ampliació del catàleg a un total de, proposta que ara serà sotmesa a informació pública i posteriorment tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona que és qui té la competència per a fer-ne l'aprovació definitiva.