Els ajuntaments d'Arbúcies i Sant Hilari entre el impulsors del primer Pla Estratègic de l'ESS de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments d'Arbúcies, Blanes i Sant Hilari Sacalm han impulsat el primer Pla estratègic de l'economia social i solidària (ESS) de la comarca de la Selva. Aquestes darreres setmanes, l'ens selvatà i els ajuntaments que l'han impulsat han enllestit l'elaboració d'aquest Pla, que compta amb la participació de 13 ajuntaments i una vintena d'entitats selvatanes.

L'economia social solidària es basa en un ecosistema d'organitzacions que tenen un interès col·lectiu i/o general, un impacte social i ambiental positiu, i que aporten solucions a necessitats del territori en àmbits com l'habitatge, la mobilitat, la transició ecològica, l'acció comunitària, la lluita contra la pobresa, la perspectiva de gènere i intercultural, l'oci i l'esport, l'educació, la salut i l'alimentació.

El Pla estratègic de la Selva neix de la voluntat conjunta d'aquestes quatre entitats d’implementar polítiques públiques que posin en valor i enforteixin les organitzacions de l’economia social i solidària de la comarca, posant les persones i la vida al centre de la seva activitat econòmica i per sobre del lucre.

Procés participatiu

Els treballs d'elaboració del pla van començar fa més d'un any, amb la creació d'un grup motor de l'ESS a la comarca, format pel Consell Comarcal i tres ajuntaments. Durant aquest temps, s’ha dut a terme un procés participatiu.

Durant aquest procés, que ha estat tutoritzat per la cooperativa Tandem Social, especialitzada en consultoria estratègica per la transformació social, i que ha comptat amb el cofinançament de la Diputació de Girona, s'han identificat més d'un centenar d'organitzacions de l'economia social i Solidària a la comarca i una quarantena d'iniciatives de política pública impulsades en aquest àmbit durant els darrers quatre anys.

La diagnosi conclou que, si bé existeix un teixit ampli i divers a la comarca i en els darrers anys s'han fet esforços per engegar polítiques en aquest àmbit, la majoria es troben en fase incipient i cal consolidar-les i, ampliar-les, i també cal garantir una visió conjunta i a llarg termini en l’àmbit comarcal.

Per això, entre la trentena d'accions que preveu el pla, destaquen la formació i l'assessorament al voltant de l’economia social i solidària per a diferents col·lectius de la comarca; la difusió i el vincle de l'ESS amb l'àmbit educatiu; l'impuls de projectes de col·laboració entre administracions i organitzacions de l'ESS en sectors estratègics del territori; la contractació i compra pública responsable entre les administracions selvatanes; o la col·laboració amb la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.