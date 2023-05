A Arbúcies ja es respira ambient catifaire

A una setmana del, aja es respira ambient catifaire per tenir-ho tot a punt per al proper diumenge 4 de juny, en què el municipi tornarà a viure una gran jornada d'aquest art efímer que busca ser reconegut per la Unesco com aAquest dimecres s'han fet dos tallers a les escoles del municipi, l'Escola Dr. Carulla i l'Escola Vedruna. En concret, des de ls’ha explicat als alumnes de 3r el procés de fer una catifa i, la setmana vinent, tots ells confeccionaran una catifa que es podrà veure exposada al carrer Havana durant el Concurs de Catifes de Flors Naturals.En aquest mateix sentit,l'Associació Catifaire està molt satisfeta perquè a banda de les catifes que confeccionaran els alumnes de 3r, els dos centres escolars de la vila també participaran elaborant una catifa i així "s’assegura eld'aquesta tradició tan arrelada a casa nostra", destaquen. Les catifes del Vedruna i el Carulla se sumen a l’Institut Montsoriu, que ja té una llarga trajectòria participant al Concurs de Catifes.Però a banda de la promoció i divulgació a Arbúcies, l'Associació de Catifaires, juntament amb larealitzen diversos viatges al llarg de l'any per tal de promoure aquest art floral arreu del món. Concretament, fa pocs dies van viatjar a Malta per participar al projecte Flower Carpets Art, així com també han participat al Girona Temps de Flors, amb la confecció d’una catifa a la basílica de Sant Feliu.Així doncs, després d'un any de preparació i molta feina a l'esquena, els Catifaires arbuciencs encaren la darrere setmana abans del gran dia, el proper diumenge 4 de juny. També avancen que, a banda de les escoles, també hi ha entitats que s'incorporen a aquesta jornada catifaire com és el cas del Club Volei i el Club Bàsquet Arbúcies. Precisament, el CBA celebra enguany els 40 anys de la seva fundació i, per aquest motiu, el 40è aniversari serà el leitmotiv del Concurs de Catifes 2023.