Una intensa calamarsada inunda carrers de Sant Hilari Sacalm i obliga a mobilitzar sis dotacions de Bombers

La pluja també ha inundat part de la depuradora del poble i dues dotacions més dels Bombers s'hi ha hagut de desplaçar per tal de treure aigua. A banda, un diposit de gasoil ha inundat uns baixos, probablement també per alguna incidència relacionada amb l'aigua. Entre dos quarts de cinc i dos quarts de sis de la tarda els Bombers han atès sis avisos a Sant Hilari Sacalm i cinc més a altres municipis de la demarcació de Girona, onze en total. A les tres de la tarda, Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla Inuncat.

Unaha inundat part dels carrers deaquest dimecres a la tarda. Els Bombers han hagut de mobilitzar sis dotacions per treure l'aigua que s'acumulava, ja que els embornals han quedat inutilitzats per la calamarsa que ha caigut. L'avís s'ha donat a quarts de cinc de la tarda després que descarregués una forta tromba d'aigua al municipi. Un dels llocs més afectats ha estat eli uns baixos propers. Hi ha haguti algun cotxe atrapat per l'alçada de la, en alguns indrets de gairebé un metre. No hi ha hagut ferits però els Bombers han hagut de rescatar els ocupants d'un vehicle.