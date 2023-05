Commoció a Santa Maria de Palautordera per la mort de Santi Fuertes als Pririneus aragonesos

Ahir ens vam despertar amb la tràgica noticia de la mort del nostre estimat i amic Santi, que en el descens del pic del gran Facha, va perdre la vida. Des de el Cep Centre Excursionista Palautordera, volem traslladar el nostre mes sentit condol, a tota la seva família i amics. Descansa en Pau Santi. t'estimem

Tots nosaltres, amics, companys i treballadors de l'ajuntament, t'enyorem i et mantindrem viu en la nostra memòria, records i converses". La nota acabava expressant l'acompanyament del dol als amics i família.En el moment de l'accident Santi Fuiertes es trobava amb companys del, entitat que a través dels seus canals digitals també ha comunicat el tràgic accident "Ens sap molt greu haver de comunicar-vos que el nostre company Santi va patir una caiguda, amb desenllaç fatal". En la informació també es diu que els companys del CESC van poder estar amb ell fins que l'assistència mèdica se'n va fer càrrec.Des del Centre Excursionista Sant Celoni s'expressa el condol a la família, els amics als companys i al Centre Excursionista Palautordera "hem compartit molts bons moments amb tu, Santi. Et recordarem sempre. Descansa en pau.El condol també ha arribat per part del".