Sumem per Llinars presenta un programa consensuat amb els agents socials, entitats i gent de carrer

Llinars necessita poder discutir les decisions que es prenen des de l'Ajuntament per fer-les més plurals i ajustades a les necessitats reals dels ciutadans. Des de Sumem per Llinars diuen que són l'del govern actual i per això han presentat una llista de noves cares, amb idees actualitzades i coneixedors de l'Ajuntament. "Som gent del poble, que coincidim amb els ideals del partit: caràcter social, protectors del nostre entorn natural, d'esquerres i feministes", emfatitza Coderch.

[municipalsinformal], el 20 d'abril dintre de la seva presentació oficial, va ser el primer partit polític de Llinars, que va presentar el programa electoral. El programa de Sumem per Llinars, com es va dir en la presentació era un programa que es posava a disposició de tots els grups polítics del poble. És un programa treballat amb els agents del poble: entitats, ciutadania i serveis i ha estat elaborat per cobrir les necessitats reals dels ciutadans de Llinars del Vallès.El cap de llista de la candidatura,, ha manifestat que en la línia de l'oferiment de Sumem per Llinars, molts dels partits que es presenten al municipi, n'han extret punts i els han afegit al seu programa: centre de dia a l'espai d'art, peatonalitzar el centre, entre d'altres. "Això ens fa sentir orgullosos perquè ja sigui a través nostre o a través d'altres grups, millorarem les necessitats reals dels llinassencs i llinassenques", ha remarcat el candidat.Asseguren que han començat la campanya amb molta il·lusió i que han vingut per quedar-sei fer-se sentir, "la nostra veu és la veu del poble!", conclouen.