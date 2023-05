Malestar de les AFA de Sant Celoni perquè La Salle ha trencat el consens de les ràtios a Infantil 3

Malestar de les Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA) de les escoles públiques de Sant Celoni i la Batllòria pel que consideren l'incompliment d'un acord entre tots els centres del municipi contra la segregació escolar. En un comunicat denuncien que La Salle ha decidit ampliar la ràtio a 23 alumnes per a les classes d'infantil (I3), quan en una reunió de la Taula Local de planificació, a finals de l'any passat, es va decidir que a tots els centres del municipi seria de 20 alumnes. El Departament d'Educació ha donat el vis-i-plau a l'ampliació.



La coordinadora remarca que aquesta situació es dona en un moment que hi ha més oferta que no pas demanda d'I3 i, per tant, la decisió suposa eludir "la seva responsabilitat social com a centre concertat que serviria per evitar la matrícula viva de nous alumnes nouvinguts durant el curs". A parer de les AFA, com expliquen en el seu comunicat, "La Salle desvia tota la matrícula viva, un dels principals eixos de la segregació cap a la resta d'escoles". La coordinadora ha portat la queixa al Síndic de Greuges que està actuant d'ofici.

El pacte consensuat en la reunió de la Taula de Planificació Local de l'oferta educativa de Sant Celoni amb els Serveis Territorials d'Educació establia que l'alumnat es repartiria en vuit grups de 20 alumnes cadascun, quatre als centres públics i quatre més als centres concertats. Sigui com sigui, malgrat el consens, La Salle legalment pot disposar d'aquesta tres alumnes més. El concert preveu una ràtio de fins a 25 alumnes a les escoles concertades. Tot i això, les AFA de les escoles públiques ho qualifiquen de "deslleialtat".

La Salle, tot i que no ha fet declaracions públiques, defensa la seva postura per les necessitats en què s'ha trobat i que, en qualsevol cas encara disposen de quatre places per a matrícula viva. I per la seva banda, des d'Educació, que segons les AFA ha intentant renegociar amb La Salle, assenyala que d'acord amb el pacte contra la segregació els percentatges de matrícula viva i d'escolarització d'alumnat que s'aplicaran seran els mateixos.D'altra banda, les AFA informen que en els propers dies hi ha prevista una nova reunió amb l'inspectora d'Educació i es tornarà a plantejar el canvi de criteris per detectar alumnat vulnerable.