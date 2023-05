Raül Garcia explica a la Batllòria els projectes que hi proposen

ha escollit aquest cap de setmana fer el seu acte central a la Batllòria, a la zona de la pèrgola, per presentar el programa que des d'aquesta formació política hi proposen per la sevai l'assoliment de tots els serveis necessaris per al benestar dels batlloriencs i les batllorienques.L'alcalde i candidat a la renovació,, va recordar que s'estan acabant les obres delper tal de garantir el bon subministrament i qualitat d'aigua potable. També va posar èmfasi, relacionat amb el tema de l'aigua, en el projecte dede la xarxa d'aigua potable per assegurar-ne el correcte subministrament. El projecte ja està aprovat i, en el proper mandat, es farà l'execució les obres.Des de Junts també es remarca altres accions a la Batllòria com acabar la implementació del parc deli la millora de l'espai públic més segur i més bonic. En aquest sentit plantegen diversos projectes d'embelliment de la plaça de l'Església i de la Pedra de la Pau, la millora del carrer Major i nous asfaltatges.A més, plantegen que la Batllòria disposi d'un, obres de millora del cementiri i projectar l'ampliació de la pèrgola. En altres equipaments com el camp de futbol es vol executar la coberta de les grades i l'estudi d'un espai polivalent cobert.Raül Garcia, entre altres propostes, va incidir en l'execució de les obres del carril bici i la millora de laamb Sant celoni, potenciar els mecanisme de participació de la Batllòria, treballar amb el Departament d'Educació per oferir el servei d'escola bressol I2, millorar el transport públic i escolar i treballar amb l'associació de veïns de Royal Park per implementar millores a la urbanització.