L'espectacle integrador «De tu a tu» deixa bocabadat el públic del Circ Cric

El Col·lectiu Mur és un exemple de com l'art pot erigir-se com a eina d'integració social i de qüestionament de la societat actual. Al muntatge De tu a tu, Premi Feten 2023 al millor espectacle de nit, hi participen artistes amb diferents discapacitats funcionals que aconsegueixen demostrar que les barreres emocionals i socials estan, bàsicament, en els nostres prejudicis. Així ho ha defensat Flores, que ha destacat que "el públic moltes vegades se sorprèn perquè desconeix què es trobarà". "La gent al·lucina en veure quines capacitats pot tenir la gent amb diversitat funcional", ha assegurat tot lloant els equilibris de l'Oriol Murgades i la gran tècnica que té en els malabars el Quique Matas. "Tenim uns conceptes preconcebuts que estan molt allunyats de la realitat", ha conclòs.



Nacho Flores ha explicat que De tu a tu és el segon muntatge del Col·lectiu Mur i que en aquest espectacle han volgut aprofundir en què passa quan dues persones es queden soles. "Ens ha permès coneixe'ns més i crear junts", ha subratllat tot afegint que el fet de treballar en duo els ha ajudat a incrementar la tècnica dels números de circ i a ser més creatius.

La companyia té previst portar l'espectacle De tu a tu a Madrid, Bilbao, València, Guissona, Parets del Vallès, Sant Cugat del Vallès i al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), entre altres llocs. A més, treballa per "obrir fronteres" i anar a l'estranger en un futur pròxim.

Entre el públic d'aquest diumenge hi havia persones de la Fundació Maresme, la Fundació Acció Baix Montseny, Afadis i Apedis.