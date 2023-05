Eviten l'intent d'una plantació de marihuana al Montnegre

Els guardes forestals i la colla de manteniment del, juntament amb la Unitat Regional del Medi Ambientr del Mossos d'Esquadra hana Can Riera de Fuirosos, a Sant celoni, a la zona de Montnegre. Es dona el cas que l'intent d'inici de plantació es volia fer en una plantació ja desmantellada fa dos anys. La plantació es va localitzar el passat 13 d'abril i el desmantallament definitiu es va fer al cap de tres setmanes. Dies abans a la intervenció, l'URMA va fer una inspecció a la zona de plantació i va trobar abundant material per començar a plantar, però no va trobar-hi les persones i es va encintar l'accés i els entorns dels camps per tal d'evitar l'accés a la zona.El dia de la intervenció, l'URMA va constatar que s'havia abandonat l'intent de plantació, ja que molta part del material de valor instal·lat al camp per al seu manteniment havia estat retirat. Tot i així, encara es va haver dei deixalles a l'entorn per part de la guarderia i la colla de manteniment del Parc.Es va constatar que ja s'havien realitzat clots en línia per començar la plantació i també que s’havia tallat una, uns 300 metres quadrats, a més dels camps ja oberts l'any 2021.​​​​