El Departament de Salut incorpora nous fisioterapeutes a l'EAP Breda‑Hostalric

Elincorpora 44 nous professionals a l'atenció primària, entre higienistes dentals i fisioterapeutes. Els 22 higienistes prestaran servei en 24 Equips d'Atenció Primària (EAP) i respon a la voluntat de Salut de prevenir i promocionar la salut bucodental a la ciutadania. Per la seva banda, elstreballaran en 26 EAP amb l'objectiu de prevenir malalties musculoesquelètiques i millorar l'autonomia de les persones, a través d'activitats grupals. Aquest desplegament respon alde l'atenció primària a Catalunya i se suma a l'increment de nutricionistes i dietistes, a més de professionals dedicats al benestar emocional que s'han incorporat recentment.

La incorporació dels fisioterapeutes respon a la necessitat que veu el Departament, arran d'una enquesta que assenyala entre els grups de malalties que tenen més impacte en la discapacitat les musculoesquelètiques i, especialment, el mal d'esquena, l'artrosi i les patologies de parts toves, que són més prevalents en dones que en homes i en persones d’edat avançada. Per això, el Departament ha prioritzat la incorporació d'aquests fisioterapeutes.

L'atenció a aquests problemes de salut es fa de forma multidisciplinària mitjançant activitats grupals i tallers, a través de la derivació per part del metge de capçalera. Així doncs, els fisioterapeutes també tenen un paper destacat en la coordinació amb altres professionals com metges, metgesses, infermeres o nutricionistes entre d'altres per millorar els hàbits.

Aquests 22 nous fisioterapeutes treballaran en els següents EAP de la Regió de Girona: Anglès, Banyoles, Bàscara, Vilafant, Breda-Hostalric, Canet de Mar, Figueres, Girona 2 (Can Gibert del Pla), Girona 3 (Montilivi/Vila-roja), Vall d’en Bas, Sant Joan les Fonts, Olot, Ripoll, Camprodon, Ribes de Freser-Campdevànol, Peralada, Pineda de Mar, l'Escala, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sils-Vidreres-Maçanet, Palamós, Palafrugell, la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Tordera.