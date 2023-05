«El PSC farà una consulta - referèdum perquè la ciutadania decideixi el model de recollida d'escombraries»

"Hem de tenir clar també que si es vol un canvi a Sant Celoni i la Batllòria cal una majoria àmplia dels socialistes. Al final això va d'un mal alcalde que hem tingut i un mal equip de govern o un tàndem que té ganes de tornar a posar Sant Celoni al seu lloc. Un tàndem que funciona i un gran equip. Cal estudiar els dos sistemes"

Vallhonesta és regidor des de l'any 2015 a l'oposició, mentre que Joan Castaño ha sigut alcalde durant vint-i-un anys. En diuen la joventut i l'experiència i l'aposta dels socialistes celonins per intentar recuperar l'alcaldia que van perdre fa vuit anys. Asseguren que és un tàndem sòlid amb les coses molt clares i amb la força de poder canviar el govern municipal actual que consideren desgastat. Tenen el convenciment que amb els socialistes Sant Celoni i la Batllòria tornarà a ser un poble net, ordenat i segur.Asseguren que pels propers quatre anys presenten un programa "", pensat per donar solucions als nous reptes que s'han d'afrontar en el futur més immediat, però pensat també en un futur més llunyà i en el compromís de les noves generacions. "El tàndem es posa en marxa", diuen.- Tot va ser molt ràpid. Al PSC de Sant Celoni i la Batllòria hem volgut barrejar la joventut i la renovació (Eduard Vallhonesta) amb l'experiència molt necessària que representa una persona com en Joan Castaño. Sant Celoni i la Batllòria mai havia estat tan deixat com ara. Està clar que l'actual govern municipal no ha sabut governar i aquesta legislatura ha sigut un desastre. Ara necessitem un govern sòlid i fort per poder reconduir-ho tot des del primer minut. Tenim molt clar que Eduard Vallhonesta serà l'alcalde i Joan Castaño li farà costat amb regidories de pes. La gent ens demanava que Joan Castaño tornés i ell, que ja en tenia ganes, va fer el pas. Tenim un tàndem molt sòlid.- No. Primer perquè la llista és clara i segon tothom qui ens pregunta la resposta és clara. Es tracta de recuperar l'orgull de Sant Celoni i la Batllòria i acabar amb l'abandonament que hi ha ara al poble, el que des del PSC en diem un municipi ordenat, net i segur.- L'eslògan és fruit del desànim dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. Només cal anar pels pobles del voltant i veure que estan nets i s'hi pot passejar, per això a la ciutadania els diem: tranquil·litat que Sant Celoni té futur. Presentem una llista renovada amb una part d'experiència i tots plegats reconduirem el desgavell que tenim ara. Hem de tenir clar que Sant Celoni, en relació amb altres municipis, tenim un avantatge per la situació geogràfica entre mar i muntanya, a mig camí de Barcelona i Girona i ben comunicats. Sant Celoni és el pal de paller de la comarca del Baix Montseny, per tant amb un poble ben endreçat està clar que tenim futur. És un estat d'ànim.- Bàsicament d'il·lusió i esperança, el tàndem ha quallat això segur. I a tot això, cal sumar-hi el projecte bo per Sant Celoni i la Batllòria que els socialistes proposem. No estem eufòrics, fem la nostra campanya, portem molts mesos escoltant la gent del poble de punta a punta. Sí que notem que hi ha un desgast de l'equip de govern municipal i cal un canvi. La reflexió que fem és que el PSC som l'alternativa a aquest canvi. L'alternativa a una manera de fer i saber afrontar els problemes reals de la percepció, no solament en qüestions de neteja, sinó també en tema d'equipaments, com la piscina, el casal dels avis, quan nosaltres fa vuit anys ja vam deixar els terrenys a punt per ubicar-los. Encara tot està a les beceroles. No han sabut prioritzar, ni executar un seguit de coses que Sant Celoni necessita.- Sí. Brut i deixat.- A Sant Celoni, com a tot Europa, el que cal és reciclar un mínim del 65%. L'equip de govern està fent l'estudi i un procés participatiu del porta a porta. Però hi ha un altre sistema, el dels contenidors intel·ligents. El que nosaltres diem és que com que ja hem estudiat el porta a porta, el que hem de fer ara és estudiar i comparar els dos models. Quines molèsties ocasionen als veïns, la petjada ecològica, que recicla i el cost econòmic. Els dos models compleixen amb escreix la normativa europea. Però, en aquesta qüestió, encara diem més ja que, des del PSC farem una consulta popular - referèndum perquè la ciutadania decideixi quin és el model de residus que vol per Sant Celoni i la Batllòria.- Tenim els terrenys, sabem on ha d'anar i sí no la tenim és fruit de la paralització d'aquest equip de govern. Fa vuit anys que sabem on anirà, al costat de les pistes d'atletisme. La Diputació de Barcelona ens va fer un estudi de possibles ubicacions i en aquesta zona hi ha un espai ampli i l'únic lloc on disposàvem terrenys municipals. Ara hi ha un avantprojecte que, més a més, s'ha de revisar perquè s'ha disparat el preu al doble. Cal que la gent sàpiga que primer cal fer l'avantprojecte, després els recursos econòmics, fer la licitació i construir-la i posar-la en funcionament. S'han perdut uns quants anys per mala gestió.- El rellevant és que avui no tenim piscina. Nosaltres fa vuit anys que vàrem deixar de governar en aquest temps s'hagués pogut fer la piscina municipal i no s'ha fet. Quan governem la piscina es farà. En els nostres compromisos ja diem que agilitzarem els tràmits perquè sigui una realitat com més aviat millor, si cal, amb un procediment d'urgència. S'ha de dir clar que abans no tinguem la piscina passarà encara un temps llarg, no estarà feta d'un dia per l'altre. Això ho explicarem clar.- Si diem que Sant Celoni i la Batllòria ha de ser per a tothom també vol dir que hem d'afrontar d'una manera decidida el problema de l'accés a l'habitatge. Volem posar en marxa mesures capdavanteres, com iniciar els processos legals necessaris per expropiar els grans tenidors d'habitatges. Tanmateix, explorarem maneres de garantir un habitatge digne, plantejarem possibilitats noves al municipi però que ja funcionen en altres, com la de compartir l'habitatge entre joves i persones grans en situació de soledat.- Aportant recursos pressupostaris de l'Ajuntament. Actualment, l'I2 ja és gratuït i la idea és que la Generalitat es faci càrrec tard o d'hora dels altres cursos també perquè és una manera de potenciar tot el tema de conciliació familiar. Hem de pressionar que se'n faci càrrec més aviat que no pas tard, mentrestant hi destinarem recursos municipals. Ho hem calculat i és assumible per l'Ajuntament.- Volem que l'Altrium sigui una zona d'oci. La propietat és d'un banc dolent, las Sareb, i hem sabut des de Madrid que els ajuntaments tindrem més capacitat per negociar-hi. Hem de tenir present que la Sareb l'any 2027 s'ha de desprendre de tots aquests actius. El que volem és que la Sareb i la gent del sector de l'oci es posin d'acord i destinar l'espai exclusivament per joves i oci, mantenint els serveis que ja hi ha. També un espai per a les entitats.El que ha de fer Sant Celoni és recuperar la capitalitat del Baix Montseny. Si potenciem els serveis de Sant Celoni, d'una manera indirecta estem potenciant la capitalitat del Baix Montseny. I això ho hem de fer amb l'oci com dèiem, però també amb el comerç, aparcaments... Crear una comarca i quedar-nos com estem és malaguanyat. Estem parlant del Baix Montseny quan a la comarca del Vallès Oriental hi ha coses que estan funcionant molt bé com el Consorci Besòs - Tordera, quan abans només era Besòs, o el Consorci de Residus del Vallès Oriental. Hem estat els municipis els que hem sigut capaços de crear un organisme molt potent. Però recuperar la capitalitat està a les nostres mans. No podem forçar les coses.- No és un procés d'avui per demà. D'entrada són quatre anys per votar. Abans s'hauran d'haver aprovat els estatuts i pactar tot el traspàs a l'EMD. Es tracta d'un procés que es va fent de mica en mica i procurar que tot el que es va delegant sigui sòlid i passant la responsabilitat a l'EMD. Durant aquests quatre anys, doncs, anirem fent aquests passos i en les eleccions municipals del 2027 els veïns i veïnes de la Batllòria disposin d'una doble urna per decidir, també, el president o presidenta de l'Entitat Municipal Descentralitzada. Mentre no arriba aquest moment, ens comprometem a garantir el subministrament d'aigua renovant les canonades fins a Sant Celoni, pressionar per fer de seguida el carril bici, millorar el transport urbà, fer de la Unió Batllorienca per a l'oci dels joves, policia de proximitat, augmentar la freqüència del transport públic, neteja diària de carrers i voreres, millorar l'estat del cementiri i fer una sortida a l'AP-7.- Nosaltres el pacte que tenim és clarament amb la ciutadania i explicar-los el que volem fer i recollir les seves opinions. Els altres pactes, en tot cas, ja els analitzarem després del dia 28-M i obrir la porta.- Sí, i tant. Hem de tenir clar també que si es vol un canvi a Sant Celoni i la Batllòria cal una majoria àmplia dels socialistes. Al final això va d'un mal alcalde que hem tingut i un mal equip de govern o un tàndem que té ganes de tornar a posar Sant Celoni al seu lloc. Un tàndem que funciona i un gran equip al seu darrere.