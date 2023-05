Les treballadores de la secció sindical de CNT a l'empresa Manipulados Madueño de Llinars del Vallès segueixen en lluita. Aquesta setmana continuaran les aturades parcials de dues hores davant l’empresa, des de la 1 del migdia fins les tres de la tarda. Aquesta és la segona setmana del conflicte laboral en aquesta empresa dedicada a l'embalatge final de la producció del Grup Intermas, una gran empresa dedicada a la fabricació de productes plàstics, també de Llinars del Vallès.



Ahir diumenge les treballadores es van manifestar pels carrers del municipi en protesta per la manca de mesures de seguretat i salut i endarreriments en les nòmines. Per diumenge vinent, 21 de maig, a les 12 del migdia, tindrà lloc una altra manifestació per reivindicar el cas, aquesta vegada a Cardedeu, poble amb el qual l'empresa té una relació històrica.

🔴⚫ Èxit a la manifestació de les treballadores de Manipulados Madueño a #LlinarsDelVallès#VallèsOriental #ComptaAmbCNT pic.twitter.com/CdKDNS06vz — CNT Vallès Oriental (@CNTValles) May 14, 2023