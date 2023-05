Èxit de participació a la primera Cursa de Muntanya Vall d'Arbúcies – Marxa de la Primavera

Al voltant de 600 participants a la Cursa de Muntanya Vall d'Arbúcies - Marxa de Primavera Foto: Aj Arbúcies

"Entre tots i totes hem aconseguit organitzar des de zero lai donar corda a la. I no només això, sinó que hem aconseguit que fos un èxit", exclamen des de l'entitat Matavalons d'Arbúcies, promotors d'aquesta 1a Cursa de Muntanya Vall d'Arbúcies, que ha comptat amb l'estreta col·laboració dels Gratanúvols del Montseny, organitzadors de la històrica Marxa de la Primavera i de la Regidoria d'Activitat Física i Esport de l'Ajuntament d'Arbúcies.Unesvan participar ahir diumenge a la CM Vall d'Arbúcies i Marxa de la Primavera entre els quatre recorreguts que s'oferien, tot un èxit de participació. Aquesta 44a edició de la Marxa de la Primavera, a banda d'incorporar la novetat de la CM Vall d'Arbúcies, també va comptar amb un canvi d'emplaçament i el carrer Camprodon va esdevenir l'epicentre de la gran festa de l'esport que es va viure ahir a Arbúcies.A primera hora del matí, la carretera va ser l'escenari de les sortides dels diferents recorreguts i, cap a mig matí, va acollir les arribades dels centenars d'esportistes participants. Entre ells, cal destacar el podis de les curses de 27 i 17 quilòmetres.A la cursa de 27 quilòmetres, en la categoria masculina, els guanyadors van ser el primer lloc per, la segona posició peri l'arbuciencva aconseguir el tercer lloc. I, en categoria femenina, les guanyadores van seren primera posició,en segon lloc ien tercera posició.Pel que fa a la cursa de 17 quilòmetres, el podi masculí va ser peren primer lloc,en segona posició i el tercer lloc va ser per. I en categoria femenina, les guanyadores van seren primera posició, i el segon i tercer lloc van ser per les arbucienquesAvui, després de la ressaca la gran jornada viscuda ahir, elsasseguren: "Som conscients que hem de polir algunes coses. Ara bé, el que ens serà molt difícil de millorar són les ganes, els esforços i la dedicació que hi han posat tots els voluntaris per aconseguir organitzar una de les curses de muntanya més ben parides del món mundial".Per la seva banda, la regidora d'Activitat Física i Esport,, destaca: "Ha estat un gran èxit la nova edició de la marxa i la incorporació de la primera cursa de muntanya. Tenim la sort de tenir aquest entorn tan privilegiat que atrau a molta gent. A més, apropar la cursa al Camprodon ha estat un gran encert per traslladar l'ambient al centre del poble”. Hi afegeix: "Vull felicitar alsi als Matavalons per la feina feta i també agrair totes les persones que hi han col·laborat perquè fos una gran jornada".