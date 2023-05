ERC Breda presenta el programa electoral

Propostes per a la nova legislatura

Crítiques a la llista fantasma del PSC

Després de dues legislatures governant,, cap de llista d', ha declarat en un acte la voluntat de continuar la transformació de la vila durant els propers quatre anys.El grup municipal d'Esquerra ha repassat les línies de treball que ha seguit durant aquesta legislatura. En aquest sentit han destacat la modernització dels equipaments municipals, la restauració del patrimoni i el foment del reciclatge i de la mobilitat sostenible. També han volgut posar èmfasi en l'aposta que s'ha fet per la participació popular, que segons asseguren, volen continuar promovent des de l'Ajuntament. "Volem que els vilatans puguin dir-hi la seva en les decisions més importants del municipi", ha assegurat, número tres de la llista d'enguany.Dídac Manresa també ha parlat de la dificultats d'aquesta legislatura en què han hagut de fer front a obstacles com el temporal Gloria o la pandèmia de la Covid-19. "Vivim en temps convulsos i incerts, però la sensació quan mirem enrere és que hem sigut molt capaços de tirar endavant", ha afirmat Manresa.Entre les propostes per a la nova legislatura s'han proposat continuar la tasca decom el monestir i l'esglèsia, el condicionament dels espais públics i la voluntat d'avançar en la substitució dels mòduls de l'institut de Breda per un edifici d'obra. També han volgut remarcar que es vol seguir apostant per l'espai jove com un eix de cohesió de la joventut del poble i per una actuació en perspectiva de gènere, amb tallers i formacions contra les discriminacions.Pel que fa a les festes, es voli dels veïns en l'organització dels actes. D'altra banda es continuarà promovent la cultura com un dels punts centrals del projecte polític i es treballarà, també, per la consolidació de l'app que E-Agora com una eina de divulgació i transparència.ERC Breda ha presentat un vídeo on ha volgut reflectir l'esperit de la candidatura, que concentra tradició, història i innovació. El clip es pot veure a les xarxes socials d'ERC Breda i està protagonitzat pels membres de la llista electoral.Durant l'acte han parlat de la llista fantasma que el PSC ha presentat a Breda i els han retret la manca de compromís amb la vila, que han comparat amb la tasca d'ERC al municipi, que qualifiquen de constant i innovadora. "Nosaltres som els que sempre hi som i els que sempre hi serem", ha assegurat el cap de llista.