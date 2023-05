La candidatura del PSC a Breda: Una presentació fantasma per una llista fantasma

Durant aquest inici de campanya han aparegut adiversos cartells plens d'errors de laal municipi. Al cartell, amb una fotografia de Miquel Iceta al centre, s’hi anunciava l'acte de presentació de la candidatura encapçalada per la desconeguda Isabel María Martínez Pérez. L'acte estava programat a la plaça Salvador Riera i no es té constància que s'hagi dut a terme.A la part inferior hi havia el hashtag "Cassà per a tothom", l'emblema de la campanya pel municipi de Cassà de la Selva., actual regidor de cultura de Breda ha qualificat l'acció de "falta de respecte" per als vilatans de Breda. "La falta de respecte és tan grossa que ni es molesten a canviar el hashtag de Cassà de la Selva", ha dit Pujol a través de Twitter.