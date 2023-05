FOTOS i VÍDEOS | Pluja, pedregada i trons al Baix Montseny

Pedregada a Sant Antoni de Vilamajor Foto: Jordi Rodoreda Rosás

Riera de Sant Pere de Vilamajor Foto: Jordi Rodoreda Rosás

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquesta tarda un comunicat d'alerta de temps violent, en el qual hi està afectat una part del, bàsicament als municipis del Vallès Oriental. La pluja a tota la comarca natural ja fa algunes hores que hi és present i, en alguns moments acompanyada de pedra.En un dels municipis on la pedregada s'ha deixat notar és a, com es pot observar en aquestes imatges cedides perLa pluja també s'ha deixat notar ai a, on correspon les imatges d'aquest aparcament totalment inundat.La pluja, la pedra i els trons també s'han deixat asentir acom veiem en aquest vídeo d'Anna Purtí