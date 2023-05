L'alcaldable de Riells i Viabrea proposa més vigilància i mobilitzar habitatges buits per acabar amb les ocupacions

Elsafronten la campanya municipal amb l'objectiu d'abordar un dels principals reptes del mandat: les. Diversos alcaldables aposten per reforçar la vigilància, mentre que d'altres busquen diàleg amb els ocupes per evitar que s'hi estableixin. Alguns candidats remarquen que cal actuar amb els habitatges buits i expropiar-los per evitar el problema.Tot i així, la majoria de candidats coincideixen enque ocupen cases perquè no tenen recursos de les persones que ho fan per fer-hi activitats delictives, com ara plantacions de marihuana. A la Selva s'han registrat 237 ocupacions en tot el 2022, una de les xifres més elevades de tot Catalunya.és el tercer municipi de Catalunya que ha tingut més ocupacions en proporció als habitants, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Entre el 2018 i el 2022 s'han registrat 3.552,2 habitatges ocupats per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana catalana se situa als 338,1. Malgrat tot, en els dos últims anys s'ha reduït notablement. L'alcalde i candidat d'ERC,, explica que van començar el mandat amb 120 casos però han aconseguit reduir un 70% aquesta xifra i ara en tenen una trentena.

Bagot assegura que estan "en el bon camí" i per aconseguir-ho han apostat per un mètode basat en incrementar la vigilància i la pressió i també compaginar-ho amb el diàleg. Bagot lamenta que els municipis estiguin "limitats per la llei" en molts casos i per això han decidit apostar per diferents vies.



Una urbanització de la Selva amb centenars de cases construïdes Foto: Aleix Freixas /ACN

Conscienciar els ocupes

La primera d'elles és parlar amb les entitats bancàries que posseeixen els habitatges buits. Demanen que tanquin les cases per evitar que algú hi entri. Per altra banda, l'alcalde de Riells també ha decidit "conscienciar als ocupes" perquè els avisin quan marxin i, d'aquesta manera, la policia pot precintar la casa.

Una vegada precinten, el cos vigila de forma periòdica que no hi entra ningú. En alguns casos hi passen "fins a tres vegades al dia" per assegurar-se que no hi ha ningú a dins. Si algú l'ocupa, poden entrar i fer-los fora abans que passin les primeres hores. Aquesta complicitat dels ocupes els ha permès tancar "un 15%" de les cases que hi havia ocupades fins ara.

De cara al proper mandat, l'alcaldable d'ERC preveu mantenir aquesta estratègia, que se sumarà a la conversió del cos de vigilants en Policia Local. Cada any aniran convertint dos agents i preveuen completar la transició en dos anys. A més, també volen instal·lar càmeres de vigilància als carrers que els ajudi en aquesta estratègia de liquidar les ocupacions conflictives.

Els altres alcaldables dels municipis de la Selva que s'han adherit a la proposta són els de Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva i Santa Coloma de Farners.