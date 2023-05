Dues persones ferides en un accident de trànsit a la C‑35 a Sant Celoni

Els ferits han estat traslladats amb les ambulàncies del SEM als hospitals de Granollers i Mollet Foto: Josep Saurí

han estat trasllades per les ambulàncies del SEM a l'i a l't com a conseqüència d'un accident de trànsit que s'ha ocasionat aquest migdia al quilòmetre 56,7 de la, en direcció sud. En l'accident s'hi han vist implicats: dues furgonetes i un turisme. A resultes de l'accident hi ha hagut dues persones ferides sense informar-ne la consideració.Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 11:57 del migdia activant una dotació que ha estat treballant en la retirada dels vehicles i neteja de la via, abans de restablir-se la circulació cap a les 12:58 del migdia. Al lloc dels fets també s'hi traslladat dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Sant Celoni.