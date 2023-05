El PSC de Sant Celoni i la Batllòria aposta per crear una targeta moneder

Els veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria tindran bonificacions en les compres que facin als comerços locals gràcies a una. Es tracta d'una de les propostes que planteja elque aposta clarament pel comerç de proximitat, segons s'ha informat des d'aquesta formació política.L'equip socialista, encapçalat pel tàndem, considera que el comerç local "s'ha de cuidar i defensar, per aquest motiu, apostem per posar en marxa iniciatives que el facin més atractiu pels ciutadans". La targeta moneder és una de les accions més destacades que proposen els socialistes per tal de promoure el comerç i fomentar les compres de proximitat. L'Ajuntament bonificarà un percentatge de l'import a consumir de cada targeta.La targeta moneder permetrà fer compres a tots els comerços que s'adhereixin a la campanya, ja siguin botigues d'alimentació, de moda, de queviures, drogueries, farmàcies, llibreries i ferreteries, entre d'altres. Hi seran presents, incloent la restauració, com els bars i els restaurants.El PSC de Sant Celoni i la Batllòria vol fer més atractiu el comerç local per als veïns i veïnes del municipi, però també pels ciutadans dels municipis propers. "Cuidarem l'aspecte i l'accessibilitat dels nostres carrers, introduirem millores que facin els espais públics més atractius, on vingui de gust passejar, comprar i gaudir de les terrasses de bars i restaurants" explica el tàndem que encapçala la candidatura.En aquesta aposta pel comerç de proximitat destaquen d'altres mesures, com la creació deal centre del poble, la modernització del Mercat Municipal i l'impuls de noves iniciatives per potenciar i dinamitzar les zones comercials, com ara les fires. També destaca el suport als emprenedors amb una bonificació per aquells que decideixin obrir un nou negoci a Sant Celoni i la Batllòria.Amb l'objectiu d'ajudar al comerç local, els socialistes aposten per, "per fer costat als nostres comerços en unes dates tan importants per a la seva activitat". En aquest sentit, durant la resta de l'any consideren que s'ha d'aplicar una racionalització en els horaris de l'enllumenat públic perquè convisquin adequadament amb la llum solar i la il·luminació adequada de les zones comercials.Eltambé es té en compte com un element estratègic per al desenvolupament de l'entorn, "proposem liderar un projecte comú amb els altres municipis del Baix Montseny que ens permeti crear l'Oficina de Turisme del Baix Montseny, amb seu a Sant Celoni".