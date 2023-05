Arbúcies organitza la 1a Cursa de Muntanya Vall d'Arbúcies aquest diumenge 14 de maig

La, que tindrà lloc aquest diumenge 14 de maig a Arbúcies, arriba amb novetats enguany, ja que també s'organitza la, un recorregut per la cara més salvatge del Montseny.Des de l'entitat esportiva, elsjuntament amb lade l'Ajuntament, han volgut donar una empenta a aquesta històrica marxa arbucienca que fa 44 anys que se celebra i ho han fet amb l’organització d’una cursa de muntanya, que tindrà com a punt més alt el cim de les Agudes.Així doncs, enguany hi haurà: dos per a la cursa de muntanya (un de 17 km i un altre de 27 km) i dos per a la Marxa de la Primavera (un de 10 km i un altre de 17 km), que seguiran l’esperit d’aquesta històrica marxa popular d’Arbúcies, ja que se seguiran corriols i camins de la Vall d’Arbúcies.Les inscripcions per a les dues distàncies de la Cursa de Muntanya estaran obertes fins al divendres 12 de maig a les 23.59 h. Queden molts pocs dorsals disponibles, qui encara no tingui el seu, es pot inscriure al web. Pel que fa a la participació a la Marxa de la Primavera, també es poden fer les inscripcions al web, però també es podran efectuar el mateix diumenge 14 de maig a partir de les 7 del matí.A banda d'incorporar la Cursa de Muntanya, aquesta edició de la Marxa de la Primavera també ofereix altres novetats i és que es canvia l'emplaçament, ja que la sortida i l'arribada no es farà des de la zona esportiva de Can Pons, sinó des del bell mig del, per tal de donar vida al centre de la vila i als comerços. Per facilitar l'aparcament de tots els participants, s'habilitarà el pati de l'Escola Dr. Carulla com a aparcament, així com també el polígon de Cal Xic.Fa 44 anys els mítics Gratanúvols del Montseny van començar a organitzar la Marxa de la Primavera d'Arbúcies, una marxa de les més antigues de les contrades. Amb l’objectiu de conservar camins i corriols i de mostrar als participants antigues rutes i, en cap edició, s’ha repetit el mateix recorregut. El 2023, els Matavalons d’Arbúcies s’uneixen a l’esdeveniment i afegeixen la CM Vall d’Arbúcies, la cursa de muntanya de la cara salvatge del Montseny amb sortida i arribada al cor d’Arbúcies.