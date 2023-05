El celoní Jordi Pastells guanya el segon premi d'un concurs literari a Barcelona

El veí de Sant Celoni,, ha obtingut eldel 2namb el seu treball Desendollar-la. Els premis s'han lliurat aquest dimarts al vespre a la sala d'actes del Centre Cultural La Casa Elizalde i ha comptat amb l'assistència d'alguns dels comerços protagonistes dels relats guanyadors.L'entrega de premis ha estat presidida per la consellera de Comerç del Districte, Isabel Pallejà, i la consellera de Cultura del Districte, Ruth Toribio, que han volgut agrair la feina de totes les persones participants i organitzadores. Han destacat que el concurs segueix creixent amb més relats rebuts en aquesta segona edició i també la, especialment avui que se celebra el Dia Europeu del Comerç de Proximitat.El Concurs de Microrelats al Comerç de l'Eixample és una iniciativa de la delegació de l'Eixample del Consorci de Normalització Lingüística de Barcelona i l'Oficina de Promoció Econòmica del Districte amb l'objectiu de difondre el comerç de proximitat de l'Eixample i el

Un jurat format per membres del CNLB, el Districte de l'Eixample i l'associació cultural l'Obrador d'històries han escollit els cinc relats guanyadors, segons la qualitat lingüística i l'originalitat argumental.

Són els següents: 1r premi:, per El meu secret; 2n premi: Jordi Pastells, per Desendollar-la; 3r premi:, per Pàl·lid; 4rt premi:, per Coco i xocolata; i 5è premi:, per Una bona setmana.

Tot eren crits, baralles i males cares.

Havia tardat molt a arribar a casa, tenia tan pocs dies; no era just que fos el moment de fer-ho. Ningú s'atrevia a fer el pas.

Desendollar-la era un sacrifici massa alt.Els pares es miraven, els avis ni es movien, els tiets els hi havien pujat els colors amb la discussió: era una situació que ningú volia que arribés.De sobte es va aixecar la mare i amb pas ferm s'hi va acostar i la va desendollar.Així, tothom es va quedar sense wifi. I varen passar un Nadal d'allò més analògic possible menjant torrons Vicens i cava Gramona imperial del Colmado Quílez.