Tot a punt per al IV Concurs RiV Sona a Riells i Viabrea

Arriba elaquest dissabte al Centre Cultural la Casa Nova de Can Plana a. Aquesta iniciativa va néixer el 2020 de la mà de l'entitat L'Impuls! i de la col·laboració de l'Ajuntament de Riells i Viabrea. La finalitat del certamen és la de donar visibilitat a aquells joves grups i solistes amb un únic element en comú: la música.Els grups participants han de complir amb requisits com el de ser bandes de màxim 5 components o solistes, sense limitació d'estil, que la majoria dels seus integrants tinguin menys de trenta-cinc anys, que almenys un dels temes del repertori sigui de composició pròpia i que el repertori interpretat siguiPel que fa als, la primera banda classificada rebrà una actuació remunerada amb 700 euros durant el cicle festiu de Riells i Viabrea (data a pactar amb l'Ajuntament de Riells i Viabrea) i l'enregistrament d'un tema al Nan Mercader Estudi de Cardedeu. I el segon classificat rebrà com a premi 350 euros.Aquests són els semifinalistes de la present edició del RiV Sona! i que enguany hi ha un canvi de format. En lloc de tres semifinals com anteriorment, aquesta vegada hi haurà una sola semifinal amb sis concursants.El projecte va començar l'abril de 2022 amb el llançament del primer EP Cremar les Naus. Hi predomina un. Les seves bandes de referència han estat majoritàriament catalanes, com ara Manel i Adala. El seu projecte intenta donar llum a experiències, pensaments i sentiments que a vegades costen d'expressar. També donar lloc a la introspecció, creixement personal i a les reflexions.Són un, indie-rock, prog-rock. Fan concerts des del maig de 2022 i aquest març de 2023 van tocar a la sala A de Luz de Gas. La seva música es veu influenciada per grups com Pink Floyd, Muse o Guns N' Roses. La banda està formada per Yunna Truschenkova (saxo), Elin Iandoli (baix), Octavi Teixes (guitarra), Ginebra Torío (bateria) i Andrés Garrido (guitarra i veu).Titu Martí és un músic i cantautor català nascut a Menorca. El seu projecte musical, amb referents com Cesk Freixas, Obeses o Antònia Font, és d'estilen llengua catalana, proper, melòdic, apassionat i sincer. L'agost de 2022 publicà el seu primer treball d'estudi "Anhel", un recull de catorze temes on les lletres i melodies busquen sempre transmetre un missatge d'esperança. Interpreta els seus temes amb veu, guitarra, harmònica i percussió accionada amb els peus. Guanyador del VI Concurs de Música d'Autor/a de La Fada Ignorant i finalista del II Concurs de Cantautors/es de la New Fizz.Un grup que fa un any que es va crear, i durant aquest any s'han dedicat sobretot a compondre cançons pròpies . Encara no han tocat enlloc tret d'algun concurs. El seu estil es podria definir com a, tot i que també els agrada explorar altres estils dins d'aquest. La banda està formada per Enric Campos (bateria), Cecilia Royo (teclats), Agustí Carles (guitarra i veu) i Robert Bosch (baix)Fracàs és una proposta de músicaen català. Totes les seves lletres giren al voltant del tema del fracàs de la generació millennial, perduda entre el 'panxacontentisme' econòmic dels boomers i l'energia emergent dels zoomers. El fracàs comprèn temes com l'amor, la capacitat d'arrelar una vida 'adulta' i el precari futur laboral. Fracàs és una proposta en primera persona, de fracassats per a fracassats. Amb cançons curtes i lletres iròniques, Fracàs es planteja com un espai per oblidar durant uns minuts que la teva vida és una merda. La banda està formada per Joan Moneo (teclat i veu), Arnau del Amor (bateria) i Albert Martínez (guitarra elèctrica, baix elèctric i veu)Són un grup denascut el 2020 amb components del Camp de Tarragona i de la Noguera. El juny del 2022 van treure el seu primer single, "Estrany Comiat", i a principis d'agost del mateix any va sortir a la llum el que ha sigut el seu primer disc, "Una Puta Merda", amb set cançons de temàtiques molt diverses, des de cançons reivindicatives fins a cançons de desamor. El grup vol reivindicar-se dins del món del Punk Rock en català i donar un aire fresc perquè les noves generacions encara escoltin aquest estil. La banda està formada per Fede Fuentes (veu), Marc Aguadé (guitarra i veu), Roger Rodríguez (guitarra i veu), Raül Ruiz (bateria) i Nicolas Catanzaro (baix).