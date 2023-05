La veïna del Baix Montseny, Paula Regola, àrbitra del partit inaugural de la Queens League

Ladeja és en marxa. Aquest darrer cap de setmana s'ha disputat la primera jornada i el xou mediàtic és a l'ordre del dia també en la competició femenina. Es parla dels equips, de les jugadores, de la jugadora 12, dels partits, de la classificació i de les estadístiques. Però, una part important i necessària de tot plegat són les àrbitres. D'elles ningú en parla.Entre el grup de jutges que xiulen els partits hi haqui va tenir l'oportunitat d'de la Queens League que van disputar Las Troncas FC contra Saiyans FC (2-3). Regola és una jove de 23 anys que ha fet pràcticament tota la seva vida ai actualment és veïna deEn manifestacions aha dit que s'ho va passar molt bé i que és una competició molt divertida per tot el que l'envolta i que "si no es parla massa de nosaltres millor, senyal que ho hem fet bé". Paula Regola, que ha estat àrbitra de Primera RFEF, es va apuntar al càsting perquè una companya seva li va dir i va ser escollida. Ara fa dos anys que no xiula partits però viu la Queens League com una experiència il·lusionant "És una competició brutal, espectacular", ha assegurat.