Més d'un centenar de persones visiten a Arbúcies el surrealisme de l'artista i professor Antoni Torres Molina

El(MEMGA) va inaugurar el darrer cap de setmana enmig d'una gran expectació l'exposició, de l'artista banyolí. Es tracta de l'exposició demés gran de les comarques gironines.La mostra, plantejada com una retrospectiva de l'autor, presenta una selecció deque conviden a fer un viatge vital pel surrealisme. Com ell mateix assegura: "Amb la substància dels somnis puc sortir de la caverna per viure a Utopia, eliminar prínceps maquiavèl·lics, acolorir discursos filosòfics o cercar la irrealitat d'un món tant proper com interior".L'acte va aplegar un centenar de persones, amb la presència de molts alumnes, exalumnes i professors de l'Institut Montsoriu, on l'Antoni Torres Molina fa de professor. El fi de festa de la inauguració va anar a càrrec del duet arbucienc, amb Abril Caubet i Mar Saborit. L'exposició es pot visitar al Museu Etnològic del Montseny fins al 28 de maig.