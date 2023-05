Mercè Llistosella cap de llista de Junts a Vallgorguina per donar un nou impuls al municipi

és la candidata deper accedir a l'alcaldia del municipi, actualment governat per aquesta formació política. L'alcaldable afronta les eleccions municipals delamb el repte de substituir l'actual alcaldeque no es presenta a la reelecció. Ho fa amb convenciment "perquè sóc de Vallgorguina de sempre i m'estimo el poble. Quan m'ho van plantejar m'ho vaig rumiar i valorar-ho molt, però ara tinc molta il·lusió de treballar per Vallgorguina i tots els seus veïns i veïnes". No dubta en afirmar que el llistó està molt alt.Per la candidata de Junts la política municipal no li és pas nova del tot ja que en les eleccions del 2007 va formar part de la candidatura de Junts, aleshores CiU, però sobretot perquè la seva àvia,, va ser primer regidora i després alcaldessa de Vallgorguina (1988-1995).Llistosella explica que es veu capacitada per assumir l'alcaldia perquè en la seva feina d'administrativa en una escola sempre ha hagut de gestionar persones i problemes "tinc caràcter i. Per aconseguir-ho, ha dissenyat una candidatura de persones en la qual hi ha gent jove "amb moltes idees i amb propostes per fer avançar Vallgorguina". Assegura que n'està satisfeta perquè a tothom qui li ha demanat de formar-ne part li ha respost afirmativament. "Són perones molt compromeses, implicades i vinculades amb entitats del poble".Explica que en un poble petit com Vallgorguina, amb la idiosincràsia de tenir urbanitzacions allunyades del nucli, cal que tot l'equip de la candidatura sigui molt proper a la gent. Està convençuda que amb lema "", es podrà donar un nou impuls al municipi. Divendres vinent es presenta la candidatura.