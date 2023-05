Miquel Campins, alcaldable d'ERC a Sant Esteve de Palautordera, presenta el seu equip

ha presentat aquest cap de setmana, davant una cinquantena de persones del municipi, la candidatura per a les eleccions municipals del 28-M. L'acte va començar amb una introducció de l'actual president d’Esquerra al Vallès Oriental, Oriol Ramon, qui va expressar la força d'ERC a la comarca i la realitat de la presència del partit en pràcticament tots els municipis del Vallès Oriental, destacant que les polítiques republicanes son les que permetran una societat més justa, equitativa i lliure.Per la seva banda, la portaveu d'ERC aquests quatre anys,, va fer un balanç de la feina feta durant aquest període a l'oposició. Va destacar sobretot la tasca realitzada per fer delun Pla Urbanístic respectuós amb el medi, que permeti un creixement equilibrat i asseguri l'habitatge social en el futur que necessiten els joves d'una manera especial. També, va mostrar-se crítica amb l'equip de govern actual per la poca implicació en les àrees que asseguren el benestar de la població com educació, benestar social i les polítiques feministes alhora que destacava la lluita d'ERC per la transparència municipal i la informació correcta als ciutadans. Marta Tàpias ocuparà el tercer lloc a la llista electoral., va fer una exposició acurada dels reptes de futur al municipi, que pel grup d'ERC seran prioritaris, alhora que es feia ressò de la poca sensibilitat del govern de Junts davant de les noves necessitats sorgides per la pandèmia del Covid i els efectes de la guerra a Ucraïna. A continuació va fer una exposició de quins seran elsque pivotaran sobre les polítiques d'habitatge, l’educació, els equipaments municipals, seguretat viària, esports, promoció econòmica, cultura i patrimoni, medi ambient, obres i serveis, feminismes i transparència municipal. Va avançar que volen treballar per la futura llar d'infants municipal des del primer moment i per aconseguir habitatge de lloguer assequible per als joves i col·lectius que ho necessitin., que ocupa la, es va presentar com una persona valenta i amb moltes ganes de treballar per al poble, i va remarcar que s'havia afegit a l'equip d’ERC per la seva coincidència amb els valors republicans i, també, perquè està convençuda que pot aportar una mirada i una experiència en el sector administratiu i de finances on ella és experta. Finalment, el jove, va destacar la incorporació dels membres de les JERC com una mostra del seu compromís amb el poble. Finalment, en Miquel Campins va presentar tots els membres de l'equip.ERC valora molt positivament l'acte de presentació de la seva llista electoral i mostra el seu múscul i les seves ganes per continuar treballant amb intensitat, per tal que la ciutadania els faci confiança per avançar cap un poble millor a través de polítiques que millorin la vida de la gent.