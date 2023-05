Enric Ez presenta el seu treball discogràfic: Oníria

El pròxim diumenge 14 de maig, a les set de la tarda al Teatre Municipal Pare Casals de Sant Esteve de Palautordera,presenta el seu tercer treball discogràfic:(KZOO MUSIC 2023). Un treball ple de contrastos, amb molta força i la signatura pròpia que el caracteritza. El pop, la música africana, el grunge, la música ibèrica, el soul i el rock psicodèlic es mesclen a l'univers dual d'unes lletres que naveguen entre les metàfores més poètiques i les idees més directes que toquen consciències des de l'arrel.Cada cançó és un nou món inesperat, com un somni, on cada porta que s'obre pot amagar les sorpreses més insospitades. "Entre la vida i el son habita l'univers dual de les metàfores". Es tracta d'un treball autoproduït, com els anteriors treballs d'Enric Ez, però, en aquesta ocasió, aprofitant el premi Santakosound 2021 que li atorgava la gravació d'un disc, ha inclòs grans col·laboracions com),),),),i laamb el seu cor de gospel,Pel que fa al disseny, cada cançó del disc d'Enric Ez compta amb la seva pròpia imatge en forma d'il·lustració. Ladirigida per l'artista, a través d'infinitat de codis i algoritmes, han donat com a resultat unes imatges espectaculars que lliguen a la perfecció amb la música i la lletra de cada cançó. El disc ja és a la venda en format vinil i un format recull de postals amb totes les il·lustracions.