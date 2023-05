Junts per Breda presenta una candidatura «de renovació i experiència», encapçalada per Neus Brunet

ha presentat la candidatura per a les eleccions municipals, encapçalada per, en un acte que ha tingut lloc al Centre Cívic 1 d'Octubre, davant de més de 100 persones, i que ha comptat amb la participació del president del Consell Nacional de Junts,La candidatura combinai està formada per un equip "compromès amb les persones i les seves necessitats, il·lusionat amb el futur del municipi, la seva dinamització i progrés, preparat i obert a escoltar tothom i estar al costat de les entitats i associacions. Volem treballar pels vilatans i vilatanes de Breda, pel poble i el seu entorn".La candidatura de Junts per Breda la tanca l'exalcalde