Sis detinguts per cultivar marihuana al massís del Montseny

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Arbúcies han detingut sis homes d'entre 19 i 33 anys per cultivar marihuana al massís del Montseny. El 2021 ja s'havien intervingut els cultius però la Policia Local va comprovar que s'havien tornat a obrir plantacions en zones boscoses. Per això es va iniciar una investigació que s'ha saldat amb un operatiu policial aquest dijous al matí. Les plantacions estaven a l'ermita de Lliors, al pla de Borràs i a la zona del Rigrós. Els Mossos han descobert que els sis detinguts utilitzaven l'aigua de rierols que transportaven amb bombes i mànegues per regar els cultius.



Un dels cultius estava ubicat en una clariana de 1.000 metres quadrats. En aquest espai, els Mossos van trobar-hi arbres acabats de tallar i material per iniciar un cultiu de marihuana amb 3.136 llavors germinant. També hi havia petits hivernacles per protegir-les, sacs de terra, dues piscines per subministrar aigua pel rec i bombones de butà i adobs químics.

En un altre cultiu hi havia feixes estassades d'arbreda i matolls on hi havia 1.413 plantes de 40 cm d'alçària i 1.069 plançons de marihuana. En aquest punt també hi havia una piscina per regar el cultiu. A prop d'aquesta segona plantació hi havia 5.330 plantes de 20 cm més i un hivernacle amb 2.184 plançons.

Els agents van sorprendre els responsables de la plantació dormint al campament que havien instal·lat enmig de la zona boscosa. Hi havia bombones de butà, furgonetes, menjar, matalassos, material inflamable i eines de cultiu com ara rasclets, pales, xerracs i tallants.

Els Mossos recorden el risc que comporta cuinar amb bombones de butà enmig del bosc en ple període de sequera, ja que qualsevol guspira podria ocasionar un incendi forestal. A més, els responsables de la plantació acumulaven restes vegetals, fet que suposa un perill afegit en cas que hi hagi un incendi, ja que funcionarien de combustible per a les flames.

Per altra banda, recorden de la importància de desmantellar els cultius en zones boscoses perquè habitualment els responsables agafen aigua de rius i rierols, com és el cas. En aquesta ocasió utilitzaven mànegues i bombes d'aigua per treure part del cabal dels rius de la zona i portar-la a les piscines per posteriorment regar els cultius.

Els agents van detenir els sis homes per un delicte contra la salut pública. Properament passaran a disposició judicial.