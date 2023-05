El PSC de Sant Celoni i la Batllòria recull les inquietuds i les necessitats de les indústries

Elcompta amb importants empreses instal·lades al territori com Sanofi, Delta Tècnic, Croda, Renolit, Laboratoris Cosmètics Feltor i Givaudant Ibérica. Membres de la candidatura del, liderats pel tàndem, s'han reunit amb els representants d'aquestes empreses que compten amb més de 2.000 treballadors en el seu conjunt.Es tracta d'un sector estratègic per l'economia del Baix Montseny, així que els candiats socialistes han volgut conèixer de primer mà les seves necessitats. Els han explicat que un aspecte clau són elsque s'hauria de millorar amb la nova rotonda a la C-35 i i el desdoblament, així com una nova entrada a l’AP-7.També aposten per la creació d'un carril bici, que connecti les zones industrials amb les zones més urbanes. Els representants dels treballadors també han explicat que necessiten unamb més dotació de personal i més equipament, tenint en compte el nombre d'insdústries que hi ha a la zona. Així com, potenciar el terreny industrial per a possibles noves empreses o trasllats d'altres cap a la zona del Baix Montseny.Un altre aspecte clau és la, cal treballar perquè hi hagi un relleu generacional i per aquest motiu, demanen més oferta formativa amb nous graus superiors de química i electromecànica.La coordinació entre empreses, sindicats i administracions és clau per garantir un bon futur, per això, aposten per la creació d'una taula on hi siguin presents tots els implicats. I en aquest sentit, demanen unper poder-hi fer trobades.La candidatura socialista ha vist amb bons ulls les propostes dels treballadors i faran tot el possible perquè es facin efectives.