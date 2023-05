El Consorci Besòs Tordera obté tres subvencions per les EDAR de Granollers, Sant Celoni i Castellar del Vallès

Elha rebut l'aprovació de tres subvencions per part de l'IDAE del programa d'incentius per a projectes singulars d'instal·lacions de Biogàs, en el marc del Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE) amb els fons europeus Next Generation. El total de les subvencions sumadestinats a les, i en tots els casos l'objectiu és apostar per la producció de biogàs mitjançant l'aprofitament dels fangs generats durant els processos de depuració. D'aquesta manera es contribuirà a fer més sostenibles i eficients les instal·lacions.En el cas de l'EDAR Granollers, amb una subvenció de, s'instal·larà una plataforma de recollida i rehidratació de fangs per incrementar la generació de biogàs i s'ampliarà la cogeneració. És a dir, aquesta instal·lació, que ja genera biogàs amb el tractament dels seus propis fangs, podrà rebre fangs procedents d'altres EDAR més petites de l'àmbit del Consorci que no disposen de sistemes de digestió anaeròbia.Així mateix, l'increment de producció de biogàs beneficiarà també en un futur immediat la planta d'que s’està construint en aquests moments a l’exterior de l’EDAR Granollers dins el, desenvolupat conjuntament amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. L’objectiu d’aquest projecte és convertir part d’aquest biogàs en biometà, un gas renovable, que serà injectat a la xarxa de gas natural.Les altres dues subvencions atorgades contribuiran a implementar elsa les EDAR Sant Celoni () i Castellar del Vallès (), on fins ara els fangs són destinats a compostatge. En tots dos casos es requerirà la instal·lació d’una planta de producció de biogàs mitjançant digestió anaeròbia de fangs amb aprofitament energètic; és a dir, s’instal·larà un digestor anaerobi i un motor de cogeneració que permetran l’aprofitament elèctric del biogàs generat, destinant l’energia a l’autoconsum de les mateixes instal·lacions.Es van presentar 136 propostes, 75 de les quals han sigut aprovades, entre elles aquestes tres presentades pel Consorci, que seran cofinançades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).