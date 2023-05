Junts: «Un equip en positiu per Sant Celoni i la Batllòria»

Quatre eixos

La plaça de l'església de Sant Celoni és on la candidatura deva presentar, dissabte de la setmana passada, les persones que formen part de l'equip que es presenta a les properes eleccions municipals. Començant pel darrer de la llista, el bandoneista Enrique Telleria, cada candidat va presentar la persona que el precedia, fins arribar a l'alcalde i cap de llista,L'alcalde va agrair elde les persones que l'acompanyen i va posar en valor la seva diversitat i, alhora, implicació en molts àmbits del municipi. Una llista que vol ser el reflex de la gran quantitat deper Sant Celoni i la Batllòria. A la llista hi ha regidors del govern actual, com, així com incorporacions en els primers llocs de la llista com. També acompanyen en el primer bloc el president local de Junts,També formen part de la llista el diputat al Congrési, tancat el bloc dels 17, l'exalcalde. En el grup de suplents hi ha persones implicades en la societat civil i cultural com, en, laGarcia va exposar els grans, que aniran desenvolupant al llarg de la campanya:, dissenyant una anella verda al municipi que passa per la restauració i passeig fluvial a la Tordera, la reforma del parc de la Rectoria Vella, la creació d'un nou espai públic a l'arbreda del Pertegàs, entre d'altres. Idea que podrà créixer i desenvolupar-se projectant el municipi del futur amb la redacció del nou POUM. Tot això amb les diverses accions de promoció i identitat del municipi del projecte Sant Celoni capital del Bosc. Amb un clar accent en temes de sostenibilitat com canviar totes les lluminàries a LED o impulsar les cobertes amb plaques fotovoltaiques.és un dels altres reptes del nou mandat: desenvolupar el pla de ferms arreglant voreres i carrers, portant a terme els projectes de millora de barri, posant l'accent en la reforma de parcs infantils i desenvolupant el pla de mobilitat sostenible.Aquest mandat és el que veurà l'execució delsque s'han anat treballant (i que el covid va alentir): el nou casal de la Gent Gran es podrà licitar en pocs mesos. S'està avançant en la redacció del projecte de la piscina descoberta. I un dels reptes que assenyalava l'alcalde: els. S'ha treballat molt en temes de formació; el proper mandat caldrà unaque treballi amb els joves les seves necessitats i desenvolupi projectes pel seu lleure, sent l'actual casal de la gent gran un punt central de futur que ha d'ajudar a articular aquestes propostes.El candidat de Junts per Sant Celoni i la Batllòria va tancar el seu discurs assenyalant també el compromís del seu projecte amb lai l', posant l'ajuntament al servei de la voluntat democràtica del poble.