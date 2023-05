L'Escola d'Adults i l'Oficina de Català d'Arbúcies es traslladen a l'edifici de l'antic ajuntament

Ampliació de la Biblioteca Municipal

L'i l'd'Arbúcies, que fins ara es trobaven al primer pis de Can Cornet, compartint edifici amb la Biblioteca Municipal i l'Escola de Música, s'han traslladat a l'antic ajuntament. Un canvi d'ubicació que respon a les obres d'ampliació de la biblioteca, que ara també ha passat a ocupar la primera planta de Can Cornet.Per tal de poder-ho instal·lar s'han dut a terme obres de reforma i adequació, que han consistit, principalment, a repintar l'espai i a tirar alguns envans a terra per poder aconseguir. Així doncs, a la primera planta de l'edifici s'hi han ubicat tres aules, que acullen els alumnes del PFI (Programa de Formació Integral), així com el curs de tall i confecció, anglès, alfabetització i català oral. Per altra banda, també compta amb els alumnes dels cursos de català que s'imparteixen des del Consorci per a la Normalització Lingüística i que són: Català E2, Català bàsic 3, Català B1, i parella lingüística (del Voluntariat per la Llengua).I, a la segona planta, s’hi han instal·lat els despatxos de coordinació tant de l’Escola d’Adults com de l’Oficina de Català.El canvi d'ubicació de l’Escola d'Adults i l'Oficina de Català permetrà ampliar l'espai actual de laal primer pis de Can Cornet. Aquest nou espai contindrà tota la part de fons documental infantil i juvenil, la qual cosa actualment correspondria a uns. És un pis d'aproximadament 150 m2 situat a la primera planta de l'edifici Can Cornet, el mateix on ara s'ubica la biblioteca, la qual ja ocupa la planta a peu de carrer, soterrani i magatzem a l'espai sota teulada. Disposa d'una aula principal de 44.84 m2 molt lluminosa, que dona al carrer Camprodon, i d’una galeria de 23.74 m2, amb vistes al passeig del Gorg Nou, Ajuntament i CEM. Pel que fa l’accés a aquesta planta, el pis ja disposa d'ascensor, per la qual cosa queda habilitat l’accés a persones amb mobilitat reduïda i té un lavabo també adaptat.Amb aquesta ampliació, la biblioteca tindria la capacitat de reubicar els fons de coneixements infantils, revistes infantils i còmic, ja que actualment només estan disponibles els divendres a les 5 de la tarda; hi hauria la possibilitat de tenir una zona encoixinada informal per als nens de fins a 6 anys; tenir mobiliari adequat a les mides d’infants i joves, i que aquest sigui versàtil i mòbil, per tal de poder aprofitar espais segons la necessitat; la capacitat de fer hores del conte, tallers, xerrades i clubs de lectura infantils; poder crear una zona per treballar amb ordinadors; poder disposar d’una zona on col·locar exposicions educatives infantils itinerants creades pel S, i, finalment, poder rebre visites escolars i grups.