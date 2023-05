El fiscal demana quatre mesos de pena per als activistes de Salvem la bassa de Llinars del Vallès

"Ens hi va la vida"

Celebrar la victòria

El ple de Sant Antoni de Vilamajor aprova la moció del MALL

El ple de Sant Antoni de Vilamajor també aprova la moció per salvar la bassa Foto: MALL

Alsha tingut lloc aquest dimecres el, després de la denúncia presentada per la propietat, contra els activistes que durant quinze dies han acampat a la bassa de la bòbila de Can Tàpias, a Llinars del Vallès per evitar que camions carregats de terres l'enterressin. El fiscal, en representació de l'Estat, es va mantenir ferm en la demanda d'una condemna de 4 mesos de pena. Ara la jutgessa és qui haurà de valorar què prima segons el seu judici, el dret a la propietat o l'obligació de protegir el medi ambient.Des del moviments'ha criticat que el fiscal posi el dret a la propietat per davant del dret i deure de protegir el medi ambient i en especial les zones humides "tot i dir que els nostres fins han sigut lloables". Els activistes remarquen que tot i haver assolit els objectius i han aixecat l'acampada i sense tenir en compte que l'Ajuntament de Llinars del Vallès i la Generalitat els ha demanat que retirin la denúncia, ells l'han volguda mantenir.Els denuncien per, "entenem que això succeeixi des d'una posició d'enuig i frustració per tal com han avançat els fets, però nosaltres, continuem sense veure el sentit d'una acusació de delicte penal tal com ells ho veuen", han explicat acompanyats pels advocats d'Alerta Solidària.L'ocupació, jurídicament, fa referència a l'ús d'una propietat que no és d'hom. Consideren que el que han fet, en canvi, ha estat una, en tant que com van deixar clar la seva acampada era una forma de posar damunt la taula el que succeïa a la bassa, així com forçar a abordar la situació a les institucions, i en concret, a fer revalorar a la Generalitat el valor ecològic de l'espai , establint un nou pla de restauració, tal com s'ha aconseguit.Pel que fa a la coacció, cal recordar que des del dret penal es defineix com aquell "Delicte contra la llibertat de la persona, que consisteix a emprar, sense estar-hi legítimament autoritzat, violència material o moral sobre un altre per a obligar-lo a fer el que no vol, sigui just o injust, o per a impedir-li el que la llei no prohibeix.""És evident que hem obligat a la propietat a actuar en contra de la seva voluntat. Aquesta pretenia destruir la bassa", han manifestat i afegeixen que ho han fet "autoritzats per la majoria de les veïnes, per protegir la vida i evitar un dany irreparable", mentre es feia una nova valoració de la restauració a fer. "Ho hem fet per protegir el medi ambient i una zona humida, ambdós protegits per diverses lleis i tractats internacionals".Salvem la bassa diu que no han pogut per una defensa de la seva acció tant extensa com haguéssin volgut, però tot i les limitacions que implica un judici ràpid, "hem seguit i seguirem defensant, que el que ha passat aquestes dues darreres setmanes és el que cal continuar fent". Assegures que continuaran fent, "no som conscients de fins a quin punt ens hi va la vida".També tenen el propòsit de seguir lluitant en el front jurídic, per batallar la interpretació i l'aplicació de les lleis, per qüestionar aquelles que protegeixen la propietat privada per sobre l'interès comú.Tenen el convenciment que la lluita per la bassa els ha demostrat que per obtenir victòries és necessari organitzar-se i que el moviment popular és la clau "perquè els beneficis d'uns pocs no passi per damunt de la vida".Estan satisfets perquè han guanyat i ho volen celebrar. Per això han convovat per demà divendres, a les sis de la tarda, unaa la plaça dels Països Catalans deper compartir-ho amb tota la gent del Baix Montseny "la lluita continua", remarquen.Alhora, recorden que aquest fet no és aïllat. Al seu parer respon a una lògica marcada pels mateixos pressupostos d'ERC i el PSC, plasmats en els diferents macroprojectes que es preveuen arreu del territori.Satisfacció i agraïment del MALL per l'aprovació delde la moció que en el seu dia es va presentar a l' Ajuntament de Llinars del Vallès per salvar la bassa de la bòbila. Juntament amb l'Ajuntament de Vilalba Sasserra , ja són tres els cosistori que l'han aprovada i consideren que "això dona molta força per a la fase següent, un cop el Departament d'Acció Climàtica s'ha compromès a protegir la bassa. Ara toca seguir el projecte de restauració amb molt deteniment."Des del MALL diuen tenir molt clar que la lluita ecologista s'ha de fer des de fora al carrer i des de dintre amb la representació institucional. "Plegades vam salvar el connector biològic del Pla del Morató i plegades hem salvat la bassa".