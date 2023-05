Un dibuix de la plaça de la Vila d'Arbúcies enramada amb banderetes guanya el concurs del llibret d'Enramades 2023

Un any més, s'ha celebrat el concurs de dibuix per la portada del. Una iniciativa proposada des del Ple dels Infants en què hi participen tots els alumnes de primària (de 1r a 6è) dels dos centres educatius del municipi, l'Escola Dr. Carulla i l'Escola Vedruna i que aquest 2023 arriba a la sisena edició.Enguany, el dibuix escollit pel jurat ha estat una il·lustració de laamb banderetes catalanes a una banda i l'escut d’Arbúcies i el logo de les Enramades a l'altra. L'autoria és d', alumne de 5è de l'Escola Vedruna. Aquest dibuix serà el que podrem veure al llibret de les Enramades 2023. Els altres dos dibuixos finalistes de la categoria de 5è i 6è de primària són d'Abril Gonzàlez de 6è de l'Escola Vedruna i Laia Saura, de l'Escola Dr. Carulla.Pel que fa a la il·lustració guanyadora de la categoria de 3r i 4t de primària és de, de l'Escola Vedruna i els altres dos finalistes són Robert Falip i Aina Noguera, ambdós de l'Escola Dr. Carulla.Finalment, el dibuix de, de l'Escola Vedruna, va ser escollit com el millor de la categoria de 1r i 2n de primària i Laura Duran, de l'Escola Vedruna i Laia Suades, de l'Escola Dr. Carulla han estat les finalistes.De les nou il·lustracions premiades, només la d'Amar Preet ocuparà la portada, però la resta de dibuixos els podrem veure a l'interior del llibret d'Enramades. A més a més, els tres autors dels dibuixos premiats de cada categoria s'enduran un val de 50 euros per gastar amb material escolar i, la resta de finalistes, se'ls hi entregarà un diploma. L'entrega dels premis i dels diplomes es farà durant l'acte del fi de festa de les Enramades, que tindrà lloc el dimecres 14 de juny.