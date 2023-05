Teti Serras encapçala una candidatura «de dones i homes compromesos» en fer un Sant Hilari Sacalm millor

encapçalarà la candidatura de Junts per Sant Hilari a les eleccions municipals del 28 de maig. A l'acte de presentació, que s’ha fet aquest dimarts al vespre, hi ha participat el secretari general de Junts,"Som una llista dei amb ganes de treballar per tenir un poble millor. Podem aportar coneixements per millorar diferents aspectes: seguretat, món econòmic, cultura, joventut, gent gran, salut i molts d’altres", ha remarcat Serras."Hem treballat un programa ambque presentarem properament i que posen èmfasi en les necessitats més immediates: sentir-nos segurs, tenir un poble net, millorar la convivència, la vida, la salut, l’educació, la promoció empresarial i turística al poble", ha assenyalat el candidat., "en uns moments on elcanvi climàtic està fent estralls a tots nivells, la seguretat, amb mesures per tal de garantir-la dia i nit als espais públics o la dinamització del casc antic o d'espais infrautilitzats del municipi, com l'Aqua", són algunes d’aquestes propostes recollides, que s'ampliaran "escoltant i dialogant amb els hilariencs i hilarienques".