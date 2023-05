Ocupació i desallotjament d'activistes de la PAHC Baix Montseny d'un edifici de Sant Celoni

hi va haver 40 persones identificades, 3 de ferides lleus, 9 famílies al carrer i 9 nens sense sostre.

Lava ocupar dissabte passat al migdia un edifici de nou pisos al carrer Germà Julià, al barri del Sot de les Granotes deamb la intenció de poder-hi allotjar nou famílies amb nou criatures, "que es troben en situació d'emergència residencial", segons fonts de l'Obra Social de la PAH. L'edifici l'havien batejat com a Primer de Maig. Es tracta d'un edifici pi s'hagués afregit als altres dos edificis ocupats a Sant Celoni, els blocs Caliu i Moreneta.L'acció aquesta vegada no va acabar amb el resultat esperat ja que el dispositiu dels antiavalots de l'ARRO Metropolitana Nord,només tres hores després de l'acció, en la qual hi van participar un centenar de persones. Des de la PAHC també s'ha informat que com a conseqüència del desallotjamentEn un comunicat la PAHC recordava que aquest espai s'obre al poble "després d'una dècada d'oblit i d'abandonament ja que mai va ser acabat". En aquest edifici s'hi volia fer néixer un"en consonància amb la realitat social del poble, diversa i arrelada".A la tarda un grup d'activistes de la PAHC van irrompre a l'acte de presentació de la candidatura de Junts a les eleccions m,unicipals del pròxim 28-M a la plaça de l'església.