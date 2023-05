El PIG de Sant Hilari Sacalm presenta la llista per les eleccions municipals

Aquest diumenge, el(PIG) va presentar la seva llista a les eleccions municipals de Sant Hilari Sacalm en un acte presentat pel candidat a l'alcaldia del partit,. Va destacar que la llista del PIG per aquesta candidatura la conformen "persones compromeses amb els ideals del partit, amb el poble i amb el seu futur". "Som una petita família que vol tirar endavant aquest projecte amb l'única voluntat de treballar exclusivament per Sant Hilari", va afirmar l'alcaldable. "Des del PIG volem treballar pel poble, pel seu entorn i per les seves persones", va afegir.En aquesta línia,, número tres a l'antiga legislatura, va apuntar que PIG es defineix en "municipalisme, medi ambient, proximitat i transparència; uns valors que formen part del dia a dia del partit i que estan presents en cada decisió".Per la seva banda,, número dos de la llista, va remarcar que el projecte PIG liderat per Jordi Rotllant és nou i renovat amb "un grup de persones preparades amb molta capacitat de treball per oferir un projecte amb una mirada llarga centrada en Sant Hilari Sacalm".Durant l'acte, també hi van intervenir cares noves del PIG. La nova número tres,, va afirmar que el PIG és "una manera de fer política diferent; participativa, cooperativa i tangible a la vida de les persones".La, encapçalada per Jordi Rotllant, la conformen Jordi Moragas, Judit Rovira, Tònia Canudas, Eduard Carrillo, Sussi Casellas, Carles López, Susanna Vilar, Cristina Máiquez, Jordi Duran, Nil Malet, Raquel Busquets, Joan Ramon Veciana, Georgina Vilà, Gerard Casacuberta, Judit Gómez, Joan Castells, Clara Costa, Antoni Piniella, Estel Bayés, Marta Sastre, Mercè Pelegrí, Mercè Pelegrí i Jordi Valls